La vez que Ángel Reyna amenazó a Martinoli por el apodo de “pleititos”

Foto: Instagram/@angelreynaoficial

Después de tres años alejado de las canchas y el profesionalismo, Ángel Reyna recordó la raíz de su famoso apodo del “Pleititos” y que lo acompañó durante gran parte de su carrera como futbolista; sin embargo, explicó que el narrador y comentarista de TV Azteca, Cristian Martinoli fue quien lo bautizó con ese sobrenombre, siendo algo que en su momento no fue de su agrado.

Te puede interesar: Diego Lainez y su próximo reencuentro con el América

Así como Reyna es recordado por sus buenas cualidades como futbolista y llegar a ser campeón de goleo en el fútbol mexicano con el América en el Clausura 2011, también es conocido por todas sus polémicas dentro y fuera del terreno de juego debido a su temperamento y fuerte carácter. A raíz de sus constantes controversias con rivales y hasta mismos compañeros, Martinoli lo apodó como “Pleititos”.

Fue durante una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, donde el ex futbolista de las Águilas contó la anécdota en donde se cruzó con el comentarista de TV Azteca, misma en la que expresó que en caso de cruzarse de nuevo con el narrador, lo recibirá con un golpe, pues no cumplió con su palabra de ya no referirse a el con ese apodo.

Foto: Instagram/@angelreynaoficial

“Me encabronó que me puso el apodo de mala leche. En algún partido le hice un paro a Tony López en América y a partir de ahí me lo puso, tenía razones, pero lo hizo por chingar. Al día de hoy me siguen diciendo Pleititos, pero ya no me molesta”, señaló el oriundo de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Dónde ver en vivo los partidos de hoy de la Jornada 10 de la Liga MX

Posteriormente, relató que tuvo la oportunidad de hablar con el en un aeropuerto de Estados Unidos para pedirle que ya no lo llamará de esa forma, pues fue algo que tuvo repercusiones en su familia. “Me topé a Martinoli un día en un aeropuerto en Estados Unidos y le dije: ‘A mi sobrina le hacen pedo por el apodo que me pusiste, así es que te pido que ya dejes de decirme así o sí vamos a tener un pedo’. Eso se lo dije cuando yo estaba en Selección, Luis García está de testigo”

“Martinoli me dijo que ya no lo haría, pero le valió madres y si me lo encuentro le voy a dar un cachetadón” sentenció el “Ángel del gol” acompañado de una carcajada. De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar y se comparó el tema con el percance que tuvo Christian con Miguel Herrera, igualmente siendo en un aeropuerto y a raíz de los comentarios del cronista.

Foto: Instagram/@angelreynaoficial

Retiro y actualidad de Reyna

A pesar de su larga trayectoria y todavía con algunos años donde pudo aportar algo en algún equipo, Ángel decidió ponerle punto final a su carrera de futbolista a finales del 2019 con 34 años de edad, esto después de militar con los Tiburones Rojos de Veracruz, equipo que fue desafiliado por diferentes temas extra cancha. Nunca dio un comunicado oficial en el que anunciara su retiro oficial de las canchas, pero tras no fichar con ningún equipo en 2020, decidió dedicarse al mundo empresarial.

Te puede interesar: Dónde ver en vivo los partidos de hoy de la Jornada 10 de la Liga MX

En total disputó 354 partidos como profesional, en los cuales marcó 84 anotaciones entre las nueve camisetas defendidas. En la actualidad, le sigue dando prioridad a su empresa, aunque también participa de vez en cuando en los famosos “Partidos de Leyenda” que organizan algunos clubes.