Diego Lainez y su próximo reencuentro con el América

"Factor" se enfrentará al América, el club que lo vio nacer

A más de un mes de su regresó al fútbol mexicano para defender la camiseta de los Tigres de Nuevo León, el extremo mexicano, Diego Lainez, aclaró los motivos por los cuales terminó llegando al conjunto regiomontano y no al América como tanto se llegó a especular durante sus últimos días en el fútbol europeo.

Después de haber tenido un paso lleno de altibajos y no haberse podido consolidar en el viejo continente, Lainez se vio obligado a regresar a la Liga MX en busca de retomar su buen nivel y fútbol que llegó a demostrar en sus inicios con el América. Fue para la jornada 5 del presente Clausura 2023 cuando debutó con la camiseta de los “Incomparables” y desde entonces, ha fungido más como un revulsivo durante los encuentros tras entrar de cambio.

No obstante, previo a su reencuentro contra las Águilas del América el próximo sábado 11 de marzo cuando los Tigres reciban a los azulcremas en el “Volcán”, el oriundo de Villahermosa habló en entrevista para ESPN y abordó la controversia que hubo con su llegada al conjunto felino, así como las similitudes que hay entre ambos equipos.

Respecto a las declaraciones que en su momento dio el presidente deportivo del América, Santiago Baños, sobre que la principal atenuante que impidió el retorno de su canterano fue el alto salario que supuestamente pedía, “Factor” desmintió lo dicho. “Creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal, hubo cosas que no debieron decir, que no fueron ciertas, me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres”.

“Estoy feliz aquí (Tigres), hicieron todo porque estuviera aquí, los directivos hicieron todo lo que estaba en sus manos para que esté de vuelta en México, lo hicieron, estoy feliz y agradecido por esta oportunidad, ahora estoy en Tigres y voy a dar todo por el club”, señaló el extremo mexicano, aclarando que si llegó a la Sultana del Norte, fue por el enorme interés que hubo por parte de la directiva.

Ve una muy buena oportunidad para trascender con Tigres

De igual manera, Diego expresó que el cuadro regio es un equipo “grande” y que gracias al gran impacto mediático que tiene, le puede servir para volver a dar el salto hacia el fútbol europeo. “Tigres te da eso, es un equipo grande, mediático, que todo el mundo lo ve y en Europa saben de ellos, hemos visto la actuación que tuvo en el Mundial de Clubes, este equipo tiene todas las herramientas para llevarte a otro lugar”.

Al ser cuestionado sobre sus sentimientos por enfrentar por primera vez a su alma mater y ex equipo, comentó las similitudes que encuentra entre ambas instituciones.

“El hacer bien las cosas en América, que fue el club en el que me formé, no es fácil, es un club con mucha exigencia. Tengo muy buenos recuerdos ahí, hice las cosas bien ahí. Salí campeón y fue algo muy bonito. Venir a un equipo como Tigres, que es también un club grande, me recuerda un poco también a eso, porque es una exigencia del día a día, partido a partido”.

Como ya se mencionó, desde su regresó al balompié azteca, el canterano americanista ha tenido acción en todos los partidos de los “Incomparables”, aunque aún sin iniciar un partido como titular. En total, ya registra 175 minutos jugados en siete partidos disputados entre liga y la Concachampions.