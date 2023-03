Demichelis destacó la actuación de River Plate por Copa Argentina, pero no se olvidó de Kudelka y Fassi: sus dardos como respuesta

Martin Demichelis le respondio a Kudelka

No fue una conferencia de prensa más para Martín Demichelis. Además de su análisis del gran debut de su River Plate por la Copa Argentina, los periodistas estaban expectantes por su respuesta a los dardos de Frank Darío Kudelka, luego del último triunfo ante Lanús por la Liga Profesional, y Andrés Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba quien este miércoles dejó una controversial frase en la que lo mencionó.

En el caso del entrenador de Lanús, quien había sido muy duro tras el último encuentro disputado en La Fortaleza, Demichelis sostuvo: “Me sirve para pedirle disculpas al intendente de Lanús y al presidente del club. Desconocía que se habían qudado sin luz. Llegamos una hora antes del partido y al no haber ventilación en el vestuario la pasamos mal”. Y puntualmente sobre la frase del DT granate, agregó: “Soy nuevo en el fútbol argentino como entrenador y trato de cumplir los protocolos. Por eso no me paré. No me pongo en el trono de nadie. Tengo la imagen de que el entrenador local va a saludar al visitante. Yo soy de un pueblo muy chico y humilde y me saludo con todos de la misma manera. Si lo veo diez veces, lo saludo. No pasa nada, cuando lo vea le daré un abrazo”.

Vale recordar que Kudelka arremetió contra Micho luego de que este manifestara que su colega no lo había saludado. Incluso, el DT de Lanús llegó a compararlo con Marcelo Gallardo con una frase muy dura: “Él (Gallardo) no se sentaba en un trono en el que había que generarle pleitesía. Él achicaba las distancias con los técnicos que posiblemente nunca podamos dirigir una institución tan grande como River”.

Martin Demichelis le respondio a Fassi

En tanto, sobre la última polémica instalada por el dirigente de Talleres de Córdoba, quien ironizó con la chance de que Demichelis sea el ayudante de campo de su entrenador Gandolfi, molesto porque fue buscado por el actual DT de River Plate, Micho expresó: “Me sorprendió desde el lado de Andrés a quien conozco porque en dos oportunidades me ofreció el cargo de la institución. Me llenó de mensaje a mí y a mi representante. Me subo a la declaración de Brito, como cordobés, es muy mal contador de chistes. ¿Si voy a hablar? No, no hace falta hablar con él”.

En otro orden, Demichelis analizó el partido ante Racing de Córdoba y explicó los motivos que lo llevaron a emplear la rotación. “Primero, la confianza a la manera de trabajar del plantel. Segundo, hubo jugadores que llagaron con ciertos golpes y dolores como Enzo (Pérez), Milton (Casco), Nico De la Cruz llegó justo y están todos peleando por jugar. Con Franco (Armani) charlamos antes del partido y él fue el primero en apoyar el ingreso de Ezequiel. Tengo un plantel dispuesto a trabajar”.

Otras frases del entrenador de River Plate:

Sobre Beltrán : “Cuando comenzamos a trabajar lo hicimos con dos extremos y un nueve solo. No es que no había visto cosas en Lucas. Yo siempre lo incluí en la competencia con Borja y Rondón. Lucas está con mucha confianza y nos está dando mucho y por eso hoy estuvo desde el arranque y entró antes que Miguel el otro día”.

El rendimiento del equipo : “Por el resultado y el volumen que generamos es lo que al hincha le gustaría ver en todos los partidos. El socio de River paga el abono más caro de la Argentina y tengo una preocupación sobre lo que veníamos haciendo. Venimos de un triunfo difícil en la cancha de Lanús”.

El rol defensivo : “A veces en diferentes etapas sumamos a los laterales de River que tienen la obligación de pasar y el gol llegó de esa manera. Hoy pasaron mucho Andrés (Herrera) y Elías (Gómez) y encontramos mucho mejor la pelota parada”.

La Copa Argentina : “Es un torneo muy importante como el resto y se afrontará con la misma seriedad. No sé si siempre voy a rotar. Hoy tuve la posibilidad y confianza y pude hacerlo. Me alegro muchísimo por el grupo, porque no paramos de insistir y buscar. Tener un partido con volumen ofensivo, independientemente del rival. La fase y la Copa es traicionera, han quedado eliminados equipos de Primera División. No tuvimos sobresaltos y me alegro por el grupo”.

El once de memoria : “Es difícil con tan buenos jugadores dentro del plantel. Pero lo importante es que el funcionamiento nos dé una buena sensación independientemente de quién juegue. José (Paradela) hace mucho más esfuerzo en lo defensivo y no se tapa con Nacho (Fernández), que es un gran intérprete del juego”.

El gol de Borja : “Para los delanteros que viven de los goles es importante que hayan podido convertir. El mejor sistema veremos para jugar contra Godoy Cruz que le viene de ganar un gran partido ante Racing”.

