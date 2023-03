El presidente de Talleres ironizó sobre Demichelis y Jorge Brito le respondió: “Para hacer chistes es bastante malo”

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, dirigió un encuentro institucional en el que compartió los objetivos del club en este 2023 y, cuando le tocó dirigirle unas palabras a Javier Gandolfi, buscó bromear con el entrenador sin tomar en cuenta que el evento estaba siendo transmitido por Youtube: lanzó un chiste con Martín Demichelis como foco y su frase rápidamente se hizo viral.

En la sala estaban presentes los planteles de Primera, Reserva y Femenino y toda la estructura de la T. “La verdad, agradecerte Javier porque te han tocado momentos difíciles. Y hoy, que no sos interino, tal vez en algún momento, esto que quede acá por favor. Tal vez en algún momento tenés que buscar a Martín Demichelis para que sea tu ayudante de campo. Les pido por favor que no salga de acá, somos solamente 600″, declaró el mandamás y recibió una tímida sonrisa de Gandolfi como respuesta.

Vale recordar que Micho llamó al ex defensor central para que fuera parte de su cuerpo técnico antes de asumir en el Millonario y Javier se negó para quedarse como entrenador de Talleres. Respecto a esta situación Fassi buscó redondear la situación: “La actitud de Javier teniendo la posibilidad de irse a una gran institución como es River, haberse quedado con nosotros, es una gran satisfacción”. Los presentes respondieron con aplausos.

A las pocas horas, Jorge Brito brindó una entrevista a Radio La Red y se refirió al tema. “En primer lugar, Fassi para hacer chistes es bastante malo. No son los chistes que me divierten cuando se trata de reírse del otro que no conoce ni tiene confianza. Lo respeto a él mucho como dirigente, pero la verdad que me parece que la frase fue un poco desafortunada. Tal vez lo dijo en un ámbito pequeño y se filtró. A veces pasa”, comentó el presidente de River Plate respecto a las palabras de su colega.

Y agregó con la postura de entender la razón por la que Fassi lanzó la broma contra Demichelis. “Lo trato de entender por ese lado. Lo vi en el auto llegando al estadio. Él dice ‘que no salga de acá', no sé en qué ámbito se dio esa reunión. Me parece que se filtró algo que no quería que se filtrara. De ser así, lo puedo comprender. Si lo hizo como declaración pública, bastante desafortunada por su parte”, concluyó.

