Directivo de Mercedes reconoció superioridad de Red Bull con Checo Pérez: “Podríamos tirar nuestro coche a la basura”

El director de Mercedes reconoció superioridad de los pilotos de Red Bull

Tras haber disputado el primer circuito de la nueva temporada de la Fórmula 1, Red Bull dio un golpe sobre la mesa desde un principio y de la mano de sus dos pilotos, Max Verstappen y Sergio Pérez, se quedaron con el primer 1-2 del campeonato y sin mayor complicación. A raíz de ello, el director ejecutivo de Mercedes, Christian Wolff reconoció la poca resistencia que podrán ofrecer ante la escudería austriaca.

Tan solo unos días después de haber culminado el GP de Baréin y haberse concretado el primer triunfo para el equipo de “Checo” Pérez, el directivo de Mercedes, “Toto” Wolff se rindió ante el potencial y superioridad mostrado por el equipo de Christian Horner, decretando que los austriacos volverán a conquistar el título mundial.

Fue durante una conferencia de prensa para una televisora austriaca, donde Toto mencionó que dentro de la escudería alemana no se hacen ilusiones de más para obtener el campeonato tanto en el rubro de Constructores, así como en lo individual con la rama de Pilotos. “Después del primer Gran Premio, también creo que ganarán todas las carreras este año. Sí lo dije (Que Mercedes volvería a competir), pero no en este año, este ya no va a funcionar”.

Al momento de enarbolar la labor de Red Bull y su nuevo RB19, lanzó un comentario un tanto sarcástico pero haciendo referencia a la inferioridad que tienen con respecto a lo que puedan llegar a hacer Max Verstappen y Sergio Pérez. “Podemos tirar nuestro coche a la basura. Hay un equipo muy por delante. Juegan con la competencia, ni siquiera tienen desgaste de los neumáticos”.

Al ser cuestionado sobre la postura del heptacampeón Lewis Hamilton respecto a la superioridad de los “Toros Rojos”, mencionó que también ha sido realista y no lo toma de mala forma. “Es un gran jugador de equipo y lo suficientemente adulto como para aceptar la realidad. No ayuda a hacer un gran escándalo. Tenemos que intentar girar la cosa”.

Mención para Aston Martin y Fernando Alonso

Por último, el directivo de Mercedes se tomó el espacio para felicitar la labor de Aston Martin, pues dieron bastante de que hablar durante todo el GP de Baréin con la buena actuación del español Fernando Alonso, mismo que terminó en el tercer puesto de la carrera y les otorgó el segundo podio de su historia.

“Han hecho un muy buen trabajo, el personal que viene de Red Bull lo ha conseguido de tal manera que el coche de repente es dos segundos más rápido. Ellos tenían 17 y 19 años en entrenamiento. Sabíamos que Alonso está fuerte y motivado, incluso Lance Stroll condujo con dos manos rotas”.

Christian Horner señaló que Aston Martin copió ideas de Red Bull para su monoplaza

Dejando de lado las declaraciones de Wolff, otro de los presidentes que abordaron el buen desempeño de los Aston Martin, fue Christian Horner, quien lanzó un comentario de forma indirecta para la escudería británica.

“Dicen que la imitación es la forma más grande de adulación y es bueno que el coche viejo funcione tan bien. Según el resultado de la carrera, son el segundo equipo más fuerte. Creo que demuestra a todos los equipos que es posible lograrlo [...]. Es halagador ver el parecido de ese coche con el nuestro, fue genial ver a los tres en el podio”, señaló Christian después de la primera carrera del “Gran Circo”.

Cabe recordar que en la actualidad, varios ingenieros y mecánicos que militan en las filas de ASton Martin, en años pasados formaron parte de la escudería austriaca. Estos mismos miembros formaron parte del personal que diseñó el nuevo AMR23. De igual manera, gran parte de las mejores en la monoplaza fueron llevadas a cabo por su director técnico Dan Fallows, ex técnico de Red Bull.