Tuca Ferrretti buscará reivindicarse ante Pumas

El estratega brasileño se medirá ante el club de sus amores

Tras haber sufrido una sorpresiva derrota ante Mazatlán en la jornada 10 del presente Clausura 2023, Ricardo “Tuca” Ferretti señaló el compromiso que hay dentro del equipo para darle vuelta a la página y que en su siguiente partido en contra de los Pumas, saldrá en busca de los tres puntos pese a las especulaciones que hay por el cariño que existe hacia el conjunto universitario.

Una de las mayores sorpresas que dejó la jornada 10 del máximo circuito de la Liga MX, fue la victoria del Mazatlán por 3-1 ante el Cruz Azul del “Tuca” Ferretti, pues mientras la “Máquina” llegó con tres victorias de forma consecutiva, los “Cañoneros” se presentaron como último lugar de la tabla general con solo un punto cosechado en ocho encuentros. A raíz de ello, el estratega del cuadro “cementero” señaló el compromiso que hay por volver a la senda del triunfo ante los Pumas.

“Pase 17 años en Pumas y como dices, sabes que hay un cariño recíproco, pero somos profesionales. Ni ellos se van a dejar ganar por el cariño que me tienen, ¿O sí?, no creo. Ni yo tampoco me dejare ganar, y vamos a buscar el triunfo las dos instituciones. La amistad que hay con Rafa Puente ahí esta, pero cada quien va a buscar lo suyo”, señaló el timonel carioca al ser cuestionado sobre los sentimientos encontrados por enfrentar a los “Auriazules”.

Tuca durante su gestión al frente de Pumas

Posteriormente, Ricardo reconoció el dolor que generó la derrota ante el cuadro mazatleco. “Siempre que se gana y se pierde afecta positiva y negativamente. Somos seres humanos, tenemos corazoncito, ni modo que perder un partido, sigamos viviendo como si hubiéramos ganado, imposible. No importa contra quién sea, si es el primero o el último, las derrotas, todas duelen”.

Por último, mencionó que el equipo no pierde los pies de la tierra y se enfocan en el mismo objetivo contra el equipo que sea. “Como todos los triunfos dan satisfacciones, pero tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán, ni ahorita que perdimos se siente la caca del caballo y si es Pumas, América, Mazatlán, el que sea, merece nuestro respeto, pero no tenemos miedo”.

Los siguientes compromisos de la Máquina

Pese a haber cursado 10 jornadas del campeonato, los de la Noria aún tienen un partido pendiente de la fecha 4 ante los “Gallos Blancos” de Querétaro, motivo por el cual aún tienen ocho cotejos por disputar (24 puntos disponibles). En vísperas de que comience la jornada 11 del campeonato, Cruz Azul se ubica en la doceava posición con solo 10 unidades.

Teniendo bastantes puntos por disputar, el timonel sudamericano expresó que dependen de ellos mismos para ingresar a la fiesta grande y pelear por el título. “No dependemos de nadie, solo de nosotros mismos. En la posición en que nos encontramos. Tenemos que buscar hacer la mayor cantidad de puntos para entrar mínimo al repechaje y después tratar de pasar esa fase. Dentro de la liguilla, cualquiera puede ser campeón.”

Cruz Azul presentó a Ricardo "Tuca" Ferretti como entrenador del equipo (Twitter/ @CruzAzul)

A continuación, dejamos los siguientes compromisos que tendrá el Azul, mismos que serán de suma importancia para las aspiraciones de poder entrar a la siguiente fase del torneo.

Jornada 11 .- Cruz Azul vs Pumas (lugar 11)

Jornada 12.- Cruz Azul vs Atlético de San Luis (lugar 15)

Jornada 4.- Querétaro vs Cruz Azul (lugar 18)

Jornada 13.- Pachuca vs Cruz Azul (lugar 4)