¿Cuándo podría reaparecer Chicharito en las canchas?

Jul 4, 2022; Carson, California, USA; LA Galaxy forward Javier Hernandez (14) aka Chicharito celebrates after scoring a goal against the CF Montreal in the first half at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Después de haber sufrido una lesión en en el tendón de la corva de la pierna derecha durante la pretemporada del Galaxy, el delantero mexicano, Javier “Chicharito” Hernández, no pudo estar presente en el primer partido del Galaxy dentro de la nueva temporada de la Major League Soccer (MLS); sin embargo, aún no hay una fecha definida para su regreso en los terrenos de juego.

Te puede interesar: Henry Martin, Santi Giménez y los delanteros que apuntan para la gestión de Diego Cocca

A dos semanas de haber sufrido su lesión durante un entrenamiento con el club angelino, Hernández se encuentra en reposo y a la espera de recibir el alta médica para poder reincorporarse a las ordenes de Greg Vanney, pues aunque en un principio se mencionó que no era un percance mayor y grave, el mismo delantero mexicano señaló que serían entre 2-5 semanas de baja.

“Voy a estar entre dos a cinco semanas más de baja porque debemos tener mucho cuidado para evitar recaídas”, mencionó el ariete “azteca” tras un cuestionamiento durante una transmisión de la plataforma Twitch previo al duelo del pasado 4 de marzo entre el Galaxy vs Dallas FC, encuentro que el club angelino terminó perdiendo 3-1.

Javier "Chicharito" Hernández realiza transmisiones en vivo en Twitch de manera regular a la par de su carrera como futbolista

Por su parte, el estratega del equipo señaló que esperaban tenerlo de vuelta en un par de semanas. “No sé exactamente cuándo va a volver. Estamos anticipando que sean 10 días o un par de semanas. Revisaremos cómo va, cuándo puede estar en su mejor estado físico para volver a jugar”.

Te puede interesar: Qué posibilidades tiene Chicharito de volver al Tri de Diego Cocca

Dicha lesión provocó que no pudiera ver acción en los últimos dos juegos amistosos de “Los Galácticos” , así como también se tenía estipulado que no pudiera jugar el “Clásico del Tráfico” ante el actual campeón, el LAFC de Carlos Vela. Para suerte del ex atacante del Manchester United, el compromiso fue pospuesto hasta el 4 de julio por las peligrosas condiciones del clima.

Partiendo de las declaraciones de Greg Vanney, Javier solo se perdería los partidos ante Dallas y Sporting KC, regresando para el cotejo ante los Whitecaps.

Mar 4, 2023; Frisco, Texas, USA; FC Dallas forward Jesus Ferreira (10) celebrates a goal during the second half against the Los Angeles Galaxy at Toyota Stadium. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

En contraste, en el peor de los escenarios y tomando como parámetro la declaración del delantero oriundo de Guadalajara, su retorno a las canchas sería para el duelo de la fecha 7 ante su compatriota Héctor Herrera y el Dynamo de Houston.

Su regreso a la selección mexicana

En vísperas de que el “Tricolor” afronte sus compromisos dentro de la Nations League de Concacaf, Diego Cocca presentó su primera lista de convocados para la selección mexicana, siendo totalmente esperada la ausencia del máximo goleador histórico del combinado azteca debido a su lesión.

Foto de archivo del DT de la selección de fútbol de México, Diego Cocca. Centro de Alto Rendimiento, Ciudad de México, México. 10 de febrero de 2023. REUTERS/Henry Romero

No obstante, se especula que para futuras convocatorias, el timonel argentino tenga en consideración al ex atacante del Real Madrid, pues confesó que ya se puso en contacto con él para dialogar su posible regreso al seleccionado. “He hablado con muchos jugadores, incluido el Chicharito que no han sido convocado en esta selección”.

Foto de archivo, el mexicano Javier "Chicharito" Hernández en una sesión de entrenamiento previa a un partido contra Trinidad y Tobago. Ciudad de México, México, 3 de octubre de 2017. REUTERS/Daniel Becerril

“Con el tema de los jugadores, he hablado con muchísimos jugadores, sigo diciendo el mismo mensaje que dije desde el primer día: todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección, y decidiremos quién está en su mejor momento para poder aportarle lo que necesitamos para la selección”, sentenció.

Te puede interesar: Chaco Gimenez, feliz por la convocatoria de Santi al Tricolor

Por último, en cuanto a los perfiles que no fueron tomados en cuenta para los primeros duelos de México este 2023, aclaró que no están “olvidados” sino que se les observará hasta que muestren un nivel adecuado para la Selección Nacional, hecho que abrió espacio para que se recuperen quienes tienen lesiones, tal es el caso del Chicharito.