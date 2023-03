Tuca Ferretti aseguró que sin Copa Libertadores, el futbol mexicano está descendiendo

Cruz Azul presentó a Ricardo "Tuca" Ferretti como entrenador del equipo (Twitter/ @CruzAzul)

Para el nuevo director técnico del Cruz Azul, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, el futbol mexicano está estancado y “sigue descendiendo”, debido a la falta de competencias internacionales, como la Copa América o Libertadores, así como por el poco trabajo que hay en las fuerzas básicas.

En entrevista para ESPN, el ex estratega de Pumas de la UNAM y Tigres de la UANL lamentó que los clubes de la Liga MX ya no se midan contra equipos brasileños o argentinos, lo que hizo que hace unos años elevera el nivel del jugador del Tri.

“Yo creo que está estancado y descendiendo más poco a poquito. Porque en las competencias que teníamos antes, nos elevó mucho de nivel. Cuando se empezó ir a Copa América, Copa Libertadores, se elevó mucho. No fuimos más, pero se sabía que México iba a ganar. Prefieren cortar esta oportunidad, es complicado, porque es una confederación que no nos pertenece”

Tuca llevó a los Tigres a disputar la final de la Copa Libertadores 2015 contra River Plate, la cual perdieron (Foto: CUARTOSCURO)

El DT de 69 años agregó que las divisiones inferiores del futbol mexicano se “trabaja muy mal”, además que señaló que el número de extranjeros en la Liga MX es otro de los factores afectan al nivel. Sin embargo, una de las principales críticas cuando estuvo en el banquillo regio fue que su equipo estaba plagado de jugadores no nacidos en México.

“Veo estancado porque se trabaja muy mal abajo, nos estamos llenando cada vez más de extranjeros. Se recorta, pero todavía no es suficiente. Dejamos llegar a 12, todos los equipos hicieron una inversión de 12, no podemos hacerlo de tajo, porque todo el dinero que invertiste, qué haces, le regalas la carta al jugador. Se tiene que reducir y ojalá llegue al número ideal, cinco, pero no cinco más dos. Ahorita sería ideal decir siete, no siete más dos”

Sobre por qué no debutó a más jugadores en Tigres, Tuca explicó que “no se trataba de debut y despedida”, pues él prefería trabajar más a los jóvenes de su club.

Foto de archivo de Ricardo "Tuca" Ferretti en un entrenamiento con la selección de fútbol de México. Ciudad de México, México. 8 de octubre de 2018. REUTERS/Henry Romero

“Debutar es muy sencillo, en Tigres hubiera debutado 100 jugadores, me cuelgo la medalla y no se trata de esto. No es el debut y la despedida. Muchas veces íbamos ganando hasta por cuatro goles y ahí podía meter a un joven cinco minutos, no era así. La regla de 20/11 obligaba, tuve jugadores de 20/11 que casi llorando me decían ‘Tuca, no me metas’”, aseguró.

Cuestionado sobre el por qué selecciones como las de Croacia o Argentina, sin tener una las ligas potencia, logran trascender en los mundiales, Ferretti argumentó que a diferencia de México, ellos tienen una gran cantidad de jugadores compitiendo como titulares en los mejores equipos de Europa.

Incluso, destacó lo que está haciendo la MLS de los Estados Unidos, al otorgar facilidades a sus futbolistas jóvenes para que salgan al viejo continente.

Diego Lainez es uno de los futbolistas que no logró triunfar en Europa y regresó a los Tigres (Foto: Twitter/TigresOficial)

No obstante, criticó que los mexicanos quieran salir a cualquier equipo europeo sin tener una buena formación:

“Quieren ir adonde sea, con tal de decir jugué en Europa [...] Deben de prepararse bien para jugar allá, deben tener una gran mentalidad y deben de tener una gran técnica. Si no lo tienen, no van a triunfar”, subrayó.