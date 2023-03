Rafael Nadal anunció que no competirá en Indian Wells ni Miami por lesión: su sentido mensaje en las redes sociales

Rafael Nadal confirmó que no disputará los torneos de Indian Wells y Miami por lesión (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

El tenista español Rafael Nadal confirmó que no podrá jugar el torneo de Indian Wells, primer ATP del año, y tampoco en el segundo, el de Miami, por la lesión que arrastra desde enero.

“Estoy triste por no poder competir en Indian Wells ni en Miami. Me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano”, escribió Nadal en su cuenta de Twitter. “Me tomé un tiempo libre, empecé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia como me indicaron los médicos. Preparándome para volver en las mejores condiciones”, agregó el español, 22 veces campeón de torneos de Grand Slam.

“Le deseamos a Rafa que se continúe curando y esperamos verle de vuelta el año que viene”, dijo en un comunicado Tommy Haas, director de Indian Wells, al explicar que el español se ha retirado oficialmente del torneo en el que fue finalista el año pasado.

Nadal perdió en sets seguidos ante el estadounidense Taylor Fritz en la definición del Indian Wells de 2022 y luego se saltó el Abierto de Miami para poder concentrarse en su preparación para el tramo de la temporada en tierra batida. El español de 36 años es tricampeón en Indian Wells -2007, 2009 y 2013-.

A mediados de enero, Nadal se lesionó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, y tiene un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

En el pasado Abierto de Australia, a mediados de enero, Nadal se lesionó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, y tiene un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas. A comienzos de febrero, Nadal anunció que no podría jugar por lesión una exhibición que tenía prevista para el 5 de marzo en Las Vegas (EE.UU.) frente a su compatriota Carlos Alcaraz. Esa retirada había dejado en el aire su participación en Indian Wells, primer ATP 1.000 de la temporada y que se disputará del 8 al 19 de marzo en el desierto californiano, hasta que este martes se confirmó que finalmente no podrá estar. Tampoco estará en el siguiente ATP 1.000, el de Miami, del 22 de marzo al 2 de abril.

Nadal ha llegado a la final de Miami en cinco ocasiones pero nunca ha ganado el título, tocándole perder en cinco definiciones, incluyendo dos por cabeza contra sus rivales Roger Federer y Novak Djokovic. No compite allí desde 2017. Después de Miami, la gira del tenis masculina se traslada para el circuito europeo en arcilla rumbo al Abierto de Francia en mayo. Nadal ha ganado 14 de sus títulos de Grand Slam en Roland Garros, incluyendo el del año pasado pese a un dolor crónico en el pie izquierdo. Logró avanzar a las semifinales en Wimbledon pero no disputar su partido en esa ronda debido a una lesión abdominal.

Este enero, en el Melbourne Park, Nadal sufrió la lesión en la cadera durante la derrota en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Una resonancia magnética realizada el día siguiente confirmó la gravedad de la lesión. Nadal y su agente confirmaron en ese momento que el periodo habitual de recuperación toma entre seis y ocho semanas.

Nadal ha perdido siete de sus últimos nueve partidos, remontándose a su eliminación en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en septiembre. El ex número uno del mundo retrocedió al octavo lugar del escalafón de la ATP esta semana.

