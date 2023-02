Checo Pérez señaló esperar apoyo de Verstappen para esta temporada

El tapatío sabe que el 2023 puede ser un punto de inflexión para su futuro en la Fórmula 1

Con todo listo para el inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez expresó las expectativas que tiene para este año, así como también dejando en claro como es la relación con su compañero de escudería, Max Verstappen, con quien no terminó de la mejor manera durante el cierre de la campaña pasada.

En entrevista para Fox Sports el oriundo de Jalisco reconoció que en el presente año puede aspirar a mayores cosas en comparación al 2022, aunque haciendo hincapié en el hecho de que en la Fórmula 1 siempre se tienen que estar actualizando. No obstante, las declaraciones que más llamaron la atención fueron al momento de hablar sobre su coequipero y actual campeón del mundo.

Al ser cuestionado sobre una supuesta ruptura de relación con Max, Pérez señaló que todo está en orden. “No, creo que ya lo hemos hablado y tenemos una relación muy transparente. La verdad es que con Max he tenido muy buena relación desde el inicio y al final es importante dejar todo atrás, porque tenemos que trabajar como un equipo.”

Posteriormente, el jalisciense mencionó su postura respecto al apoyo y solidaridad que espera tener con su compañero. “Bueno, todo dependerá, pero al final siempre es importante trabajar en equipo. Obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, pues yo tampoco lo daré; eso es obvio. Pero no espero nada de eso y lo importante creo que lo tenemos muy claro, que es trabajar en equipo.”

Cabe recordar que durante el GP de Brasil del año pasado, hubo un percance entre ambos pilotos por el hecho de que el neerlandés se negó a cederle la posición al mexicano durante la última vuelta del circuito, pues Sergio necesitaba cosechar puntos para obtener el subcampeonato mundial de pilotos por encima del monegasco Charles Leclerc.

Al ser cuestionado sobre si existía presión por el regreso de Daniel Ricciardo a la escudería austriaca, “Checo” no dudó en reonocer que la presión siempre estará en Red Bull. “Estoy en Red Bull, es el mejor equipo de la Fórmula 1 y ellos pueden tener al piloto que quieran. Entonces pues no cambia nada, es un mundo de resultados y eso no cambia nada en mi”.

El piloto mexicano aseguró que Verstappen tiene el bicampeonato gracias a él

“Siempre estamos adaptándonos cada temporada de F1; creo que es lo padre de este deporte, que cada vez hay cosas diferentes y creo que este año hay cosas en las que nos tenemos que adaptar. El auto es diferente, pero me siento muy cómodo en el y creo que puedo tener un buen año”, sentenció el ex piloto de Sahara Force India.

Por último, pero no menos importante, Pérez mencionó su postura respecto a la continuidad en el “Gran Circo”. “Sin duda, es muy importante este año; aún tengo dos años de contrato aquí, pero este año va a determinar muchas cosas, de que tan bueno sea, que tangas ganas tenga de continuar en el deporte. Sin duda es una temporada crucial en mi carrera”.

“Este es un deporte que si no tienes el 100% de ganas para levantarte todos los días a entrenar, de cuidar todo lo que comes durante todo un año. Si no tienes el 100%, no sirve de nada; yo no me veo aquí dando el 90% de mi. Tienes que dejar muchas cosas atrás, entonces te repito que será muy importante ver como terminó este año y después definir que sigue”.

Inicio de la Fórmula 1

El telón del máximo circuito en el deporte motor se abrirá de manera oficial el próximo 3 de marzo, cuando las 10 escuderías se den cita en el Gran Premio de Baréin para comenzar con las prácticas libres; mientras que las clasificaciones serán el sábado 4 de marzo, y finalmente, la carrera tendrá lugar el domingo 5 de marzo.