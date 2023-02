El Chacho Coudet intentó hablar en portugués y su discurso desató las risas en una conferencia de prensa

Fue un empate cerrado que finalizó 1 a 1. El duelo entre el Atlético Mineiro y el América MG en el Mineirão, correspondiente a la séptima fecha del certamen regional de Brasil pasó desapercibido por el pobre espectáculo. Pero el show los dio Eduardo Coudet cuando intentó hablar en portugués en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“De ocho juegos hubiéramos perdido cinco. Eso es bonito. No nos gusta empatar, a este grupo no le gusta empatar. Hoy se van todos a casa con cara de culo. El otro día terminó el partido en Venezuela y estaban todos con cara de culo. Es lo que me sirve a mí, porque quieren ganar. Perdón los insultos; ahí pueden poner el piiiiii (en referencia a la censura). Se puede editar. Nos gusta ganar y sabemos la responsabilidad que tenemos. Ahora tenemos que ganar; y vamos a ganar más partido”, dijo entre risas el ex estratega de Racing en una especie de español mezclado con el idioma lusitano que popularmente se conoce como portuñol.

En dicho cotejo, Patrick abrió el marcador a los 22 minuto del primer tiempo, mientras que Ricardo Silva selló la igualdad antes de la finalización de la primera etapa. Entre los jugadores más destacados, resaltó la enorme producción del zaguero central del América-MG, que evitó la caída de la visita y desactivó 3 ocasiones claras que generó el conjunto liderado por el Chacho.

El Atlético Mineiro todavía no debutó en el Brasileirao (el campeonato más importante del país vecino comenzará el 14 de abril), y su presente genera preocupación entre los fanáticos, dado que aún no demostró una clara superioridad ante rivales de menor jerarquía. Los de Eduardo Coudet afrontarán su próximo compromiso frente a Democrata GV, mientras que el América-MG recibirá a Tombense.

El Chacho volvió al fútbol brasileño luego de su incursión por el Celta de Vigo, en La Liga de España. El Inter de Porto Alegre había significado su antecedente más próximo en la tierra del pentacampeón, mientras que sus primeras armas como DT las realizó en Rosario Central, Tijuana de México y Racing, donde se coronó campeón.

