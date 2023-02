Lisandro Martínez describió el reto del técnico del United en el entretiempo ante Barcelona: “No puedo decir en cámara lo que nos dijo”

*La llamativa declaración de Lisandro Martínez luego del triunfo del Manchester United sobre el Barcelona

El Manchester United derrotó 2-1 al Barcelona y avanzó a los octavos de final de la Europa League El Blaugrana se había puesto en ventaja a través de un penal de Robert Lewandowski, pero Fred y Antony revirtieron la historia en Old Trafford. En el Teatro de los Sueños, el conjunto británico brindó un gran espectáculo y avanzó a la siguiente instancia del certamen internacional VER NOTA

En un partido emocionante, el Manchester United, donde el argentino campeón mundial Lisandro Martínez fue titular, eliminó al Barcelona de la Europa League gracias a su victoria por 2 a 1 que le permitió clasificar a los octavos de final del torneo internacional. En Old Trafford también brilló Alejandro Garnacho, quien ingresó en el segundo tiempo y fue desequilibrante junto al brasileño Antony, autor del tanto que selló el triunfo británico.

Lo llamativo es que hubo un cambio de actitud en el conjunto inglés en el complemento. Si bien el Blaugrana no había generado muchas ocasiones de gol, Robert Lewandowski abrió el marcador para el Culé con un polémico penal. En el descanso, Erik ten Hag irrumpió al vestuario con una actitud agresiva que le hizo cambiar la mentalidad a su equipo.

Con un gran gol de Paulo Dybala, la Roma superó 2-0 al Salzburgo y clasificó a los octavos de final de la Europa League El cordobés fue una de las figuras en el triunfo del conjunto italiano. Las imágenes VER NOTA

“En el segundo tiempo cambiamos las energías. Creímos hasta el final y se dio la recompensa al esfuerzo, porque no dimos ninguna pelota por perdida y producto de eso vinieron los goles”, analizó el central argentino luego de lograr el objetivo. Lo llamativo es que en el momento que el periodista que le realizaba la entrevista en zona mixta quiso profundizar, el ex Ajax sentenció con una frase que no dejó margen de dudas sobre lo sucedido en los camarines: “El míster nos retó bastante, porque el equipo no venía jugando como lo venía haciendo. La verdad es que no puedo decir en cámara lo que nos dijo. Enfrente teníamos a un rival muy bueno que nos hizo correr mucho, pero por suerte todo cambió”.

Por su parte, en el estadio An der Alten Försterei, de la capital alemana, Unión Berlín consiguió la clasificación al derrotar por 3 a 1 al Ajax, donde fue titular el arquero argentino Gerónimo Rulli, responsable del segundo tanto. Además, el Sporting de Lisboa eliminó al Midtjylland de Dinamarca con una goleada por 4-0 de visitante, tras empatar 1-1 en la ida.

El cambio de look de Garnacho que disparó los memes y la emoción de Lisandro Martínez al ver a una leyenda en la práctica del Manchester United En la antesala al partido revancha frente al Barcelona por la Europa League, hubo algunas perlitas en la práctica de fútbol del equipo de Erik Ten Hag VER NOTA

Finalmente, el Shaktar Donestk y el Rennes fueron al alargue y luego a penales, después de que el cotejo global concluyera 3 a 3 (cada uno ganó 2-1 como local) En esa instancia, los ucranianos se clasificaron al ganar 5 a 4.

Los equipos que disputaran los octavos serán Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Ferencváros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad, Unión Saint-Gilloise, Juventus, Bayern Leverkusen, Sevilla, Sporting Lisboa, Unión Berlín, Manchester United, Roma y Shaktar Donestk.

El sorteo que definirá los cruces de la Europa League se desarrollará en Suiza, el próximo viernes 24 de febrero y los partidos se jugarán el 9 de marzo las idas y el 16 de marzo las revanchas.

SEGUIR LEYENDO