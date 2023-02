Puños al aire y cabezazo al acrílico de La Bombonera: Miguel Merentiel explicó su alocado festejo tras anotar su primer gol en Boca Juniors

Miguel Merentiel vivió un momento único y por el que será recordado por mucho tiempo. El delantero uruguayo convirtió su primer gol con la camiseta de Boca Juniors. Lo hizo ni más ni menos que en La Bombonera, justo un día que se vistió de gala por la presencia de Martín Palermo, el ídolo y máximo goleador histórico del Xeneize.

Como no podía ser de otra manera, Miguel Merentiel hizo honor del apodo del ex delantero y lo celebró de manera alocada, como el Titán los tenía acostumbrados a todos sus fanáticos. El goleador uruguayo de 26 años sacó provecho de un rebote largo que dejó el arquero de Platense Ignacio Arce, tras un remate de Luca Langoni, y de cara a La 12 lo celebró con todo.

Mientras gritaba a viva voz, comenzó a lanzar puños al aire hasta que se topó en el vértice del córner y frente a los hinchas pegó un cabezazo al acrílico. De inmediato, en las redes sociales comenzaron las comparaciones con otro uruguayo, el Tanque Silva, quien solía tener celebraciones alocadas similares.

El delantero uruguayo convirtió ante Platense en la Bombonera y desbordó de alegría

El propio Miguel Merentiel, en diálogo con TNT Sports, explicó qué lo impulsó a tener semejante celebración. “Estaba con furia, estaba contento por hacer mi primer gol. Me saqué toda la rabia”, fueron sus primeras palabras. “Es algo único, la hinchada explotaba todo el partido. Estoy muy contento por hacer mi primer gol acá”, agregó La Bestia, como lo apodan.

“Se lo dedico a toda mi familia que me vino a ver y a toda la gente”, cerró el ex punta del Palmeiras y Defensa y Justicia, quien pudo de esta manera poner fin a una racha adversa por la larga sequía de los delanteros de Boca Juniors. No solo Merentiel, también se anotó con un gol Norberto Briasco, en el complemento, para el 3-1 final (había abierto la cuenta Nicolás Figal).

Boca Juniors fue de menor a mayor en su rendimiento, porque tuvo un mal primer tiempo y una segunda parte donde mejoró el juego y la actitud. En esa etapa por momentos consiguió mostrar una cara diferente a la deslucida en el juego que tuvo en los últimos partidos, ante un rival que le jugó de igual a igual en la primera parte, pero que se fue diluyendo en el final, mientras su rival crecía en el dominio. Con buenas actuaciones de Óscar Romero, Ezequiel Fernández, el oportunismo de Luca Langoni y la buena tarea del ingresado Cristian Medina, se llevó tres puntos que “el mundo Boca” necesitaba después de esa caída en Córdoba ante Talleres.

El delantero uruguayo convirtió ante Platense en la Bombonera y lo celebró a lo loco

El cambio del juvenil Medina, de 20 años, por Alan Varela a los 17 minutos de la etapa final, que ya había probado el entrenador Hugo Ibarra en la práctica de fútbol del jueves pasado, hizo que pasara Equi Fernández a la posición de volante central y que en el medio hubiera otra dinámica, ya que el ingresado aportó inteligencia y mejoró el traslado. Luego ingresó Briasco por Langoni, que se fue por molestias físicas, y el ex Huracán aprovechó su oportunidad y definió el encuentro con una buena jugada individual y un fuerte remate cruzado que fue inatajable para Ignacio Arce.

En el segundo tiempo se vio otro Boca, que sin ser brillante, fue muy superior a su rival y justificó la victoria. El final del partido encontró a los hinchas de Boca cantando por su equipo y por Palermo, quien como entrenador nunca pudo vencer al club que lo llevó a la gloria como jugador en ocho enfrentamientos. Con este triunfo el equipo de la Ribera suma 7 unidades en la tabla de posiciones, que tiene como líder a Lanús con 12 puntos. El bicampeón de la última temporada, por la quinta fecha de la Liga Profesional, visitará el sábado próximo desde las 21.30 a Vélez en Liniers, mientras que Platense jugará en Vicente López, ese mismo día desde las 19.15 ante Talleres, de Córdoba.

