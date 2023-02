La ola de críticas que recibió Sergio Ramos de los fanáticos tras su violento hecho con un fotógrafo

Sergio Ramos recibió múltiples críticas en sus redes sociales (Gettyimages)

Sergio Ramos fue captado por una cámara de un aficionado el martes dándole un violento empujón a un fotógrafo, tras la derrota por 1-0 del Paris Saint-Germain en su partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

Las imágenes de vídeo mostraban al central español empujando al periodista gráfico que estaba cerca de él, mientras algunos jugadores del PSG saludaban al público en el estadio Parque de los Príncipes tras el pitido final. Si bien El PSG y la UEFA no han querido hacer comentarios al respecto, los que sí se pronunciaron fueron los fanáticos en las redes sociales.

“Menos amor y más respeto a los trabajadores”, “¿Cuándo te vas a disculpar? y “Respeta a los fotógrafos, payaso”, fueron algunos de los cientos de comentarios que aparecieron en las últimas fotografías que subió Sergio Ramos a su cuenta de Instagram.

La mayoría se pudieron ver en su último post, el cual fue dedicado a su esposa Pilar Rubio por el día de San Valentín. “¿También la vas a empujar a ella? Soy del Madrid y hoy se me ha caído un ídolo!! ¡Decepción!”, aseguró un fanático, mientras que otro consideró que lo primero que tendría que haber hecho el jugador es “pedir disculpas públicas al fotógrafo al que, sin venir a cuento, empujaste. Pensaba que tenías algo de más clase”.

“Esta persona (Sergio Ramos) es un falta de respeto. No puede tocar a nadie de esa forma sea quien sea, no justificar la violencia, menos de alguien que es una inspiración para los niños. Les enseñas a empujar, no respetar y no jugar. Entrenas tu cuerpo, trata de entrenar tu cerebro para ser una persona educada y pedir disculpas por los que te siguen”, sentenció otro.

Según explicó Le Parisien, los fotógrafos deseaban capturar a Lionel Messi y Neymar juntos saludando a la afición, un hecho que se da muy pocas veces por la tensa relación que mantienen los sudamericanos con el sector más radical de la hinchada después de haber recibido críticas y pitidos.

Fue por tal motivo que los fotógrafos no sacaban su ojo del lente. Incluso en el video se vio que fueron dos los que empujaron sin querer al ex defensor del Real Madrid, quien terminó descargando su enfado con uno de ellos. Finalmente, RMC Sports afirmó que el defensor contactó al hombre que empujó, de nacionalidad alemana, y se disculpó en privado con él.

