El discurso “sin filtro” que dio Mbappé en el vestuario del PSG tras la caída en Champions League

Mbappé fue protagonista de un fuerte discurso en los vestuarios del Parque de los Príncipes (Reuters)

Poco a poco Kylian Mbappé se está convirtiendo en el referente del PSG pese a tener tan solo 24 años y estar conviviendo con figuras experimentadas de gran calibre y peso como Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos y Marquinhos (hoy capitán).

Así lo demostró tras ser uno de los protagonistas de la derrota ante el Bayern Múnich, la tercera consecutiva después de quedar eliminados en los octavos de final de la Copa de Francia contra el Marsella y perder ante el Mónaco en la última jornada de la Ligue 1.

Según detallaron los periodistas Santi Aouna y Sebastián Denis de Footmercato, el francés no sólo lanzó un contundente mensaje a sus compañeros con la prensa en la zona mixta del Parque de los Príncipes tras el silbatazo final, sino también puertas adentro del vestuario con “un discurso de líder”.

El delantero, que pese a no estar físicamente al 100% marcó una gran diferencia en el ataque parisino cuando le tocó entrar al campo, intentó hacer reaccionar a sus compañeros de cara a la revancha con “palabras bastante fuertes”.

Lejos de señalar con el dedo, el ex Mónaco quiso asumir el papel de referente e intentó hacer entrar en razón a los futbolistas para cambiar rápidamente la dinámica negativa del equipo. “El ex del Mónaco no se quedó con la lengua en el bolsillo y habló sin filtro a sus compañeros. Un protagonismo que claramente ya no teme asumir, y así lo ha demostrado asumiendo la responsabilidad en un momento complicado”, detallaron en el medio citado.

Según detalló RMC, Kiki buscó dar un “discurso movilizador” e intentó transmitirle al plantel que el PSG ya ganó en Múnich en el pasado (2-3 en Champions durante el 2021) con la idea de buscar repetir esa actuación. También tomó la palabra Presnel Kimpembe.

PSG deberá revertir el resultado en Alemania (AP)

“Ahora hace falta que todos nuestros jugadores estén en buena salud e iremos allí (por Alemania) a clasificarnos. Todos debemos comer bien, dormir bien y prepararnos”, había sido la frase de Mbappé ante las cámaras. Un discurso que mantuvo en el vestuario pero con un tono más personal.

Con solo 24 años, pero con una gran capacidad futbolística, poco a poco Kylian Mbappé va tomando el liderazgo en sus respectivos grupos. Ésta no fue la primera vez que se paró ante sus compañeros para intentar revertir una situación negativa ya que, recientemente, hizo algo similar durante el entretiempo de la final del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina estaba dominando el partido.

“Es una final de la Copa del Mundo. Es el juego de toda la vida. No podemos hacerlo peor. Ellos marcaron dos goles. Volvemos al campo, dejamos de hacernos los tontos, vamos para adelante. A poner más intensidad, a meter todo y hacer otra cosa”, vociferaba en el vestuario. Finalmente, tras protagonizar esa arenga, salió al campo, marcó tres goles y estiró la definición a los tiros desde los doce pasos.

