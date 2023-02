Caruso reveló que fue intervenido por un tumor en la cabeza: “O me operaba o quedaba ciego”

Caruso hoy se desempeña como analista en la TV (Facundo Pechervsky)

“Tengo muchos altibajos, honestamente, no esperaba lo que me pasó”. Así comenzó su relato Ricardo Caruso Lombardi, de flamantes 61 años. En diálogo con el programa El Ascenso X 3, por AM 810, el entrenador contó que fue operado de un tumor cerebral luego de someterse a una serie de estudios y de que el médico que lo trata se lo recomendara enfáticamente: “Me dijo: ‘En cuatro o cinco meses te quedás ciego’”.

“Tenía un dolor arriba de la oreja derecha, me pasaba cuando estaba en Belgrano de Córdoba -entre 2019 y 2020-, me dolía, pero no le di tanta importancia. Cuando miraba TV, me ponía hielo arriba de la oreja y se me pasaba. A fin de octubre, me metí a la clínica y pedí turno, ¿quién se hace una tomografía o una resonancia en la cabeza? Pero mi papá, cuando tenía 60 años, tuvo un aneurisma cerebral, y eso me quedó ahí”, explicó el inicio de la molestia que sirvió como alarma.

“Se me ocurrió hacerme el estudio. Yo estoy trabajando sábados y domingos en TN, volví del canal, y a las dos horas me llaman de la clínica, que tenía que ir urgente... Me hice un montón de estudios. Apareció un tumor en la cabeza, estaba de tres a cuatro centímetros de grande, como una ciruela. Al tiempo me hago el estudio, estaba igual, pero hay lugares en los que te presiona, y empezás a ver mal, oscuro, opaco. Cuando veía que no podía ver, me agarraba desesperación”.

Caruso contó que fue operado por un tumor en la cabeza

En consecuencia, el ex orientador de San Lorenzo, Racing, Argentinos Juniors y Newell’s, de dilatada trayectoria en el Ascenso, optó por realizar interconsultas antes de tomar una determinación. “Fui a varios lugares, y me tiré con Martín Acosta, un amigo de hace muchos años, que me dijo: ‘En cuatro o cinco meses, te quedás ciego’”, detalló. “Hace dos semanas me internaron en la clínica Mater Dei, impresionante la atención; duró seis horas la operación, fue una operación bastante brava. El lunes me sacan los puntos y tienen que hacerme ciertos estudios. Cuando tocan ciertos lugares, por ahí no se puede sacar entero el tumor, pero tuve mucho miedo, y eso que me banco cualquier cosa yo”, describió. Y hasta se permitió con humor la comparación con su temor a los aviones. “Pero esto es mucho peor”, subrayó.

“Hay momentos en los que estoy bien, y otros en los que me caigo un poquito, va a ser así hasta que esté cero kilómetro. Esto lo encontré a tiempo de casualidad”, remarcó la importancia de realizarse los chequeos en tiempo y forma a modo de prevención o detección temprana. De último paso como manager del Deportivo Español, por el momento Caruso se centra en reponerse y luego reinsertarse paulatinamente en su actividad frente a las cámaras.

