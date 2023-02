Ignacio Ambriz sobre el nombramiento de Diego Cocca

Foto de archivo del director técnico de Toluca, Ignacio Ambriz. Estadio Universitario, Monterrey, México. 23 de mayo de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

El nombre de Ignacio Ambriz, actual estratega de los Diablos Rojos de Toluca fue uno de los que sonaron para asumir el cargo como nuevo timonel de la Selección Mexicana; sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) terminó por elegir a Diego Cocca. No obstante, “Nacho” le dio su voto de confianza para lo que será el nuevo ciclo mundialista.

Horas después de la presentación del entrenador argentino como nuevo timonel del Tri, Ambriz expresó su punto de vista y admitiendo que hubiera preferido un director técnico nacido en territorio mexicano. En entrevista con TV Azteca, el actual estratega del conjunto “Choricero” no escatimó al decir que el problema con los últimos dos ciclos mundialistas, fue que el técnico no conocía el fútbol mexicano.

Al ser cuestionado sobre su postura sobre el volver a tener un seleccionador extranjero en el banquillo de la selección, el campeón de México con León en el Apertura 2020 externó cierta desilusión por no contar una vez más con alguien nacido en el país azteca, pues los últimos dos ciclos del Tricolor fueron liderados por extranjeros.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico coach Gerardo Martino reacts REUTERS/Alberto Lingria

“Para mí, los dos que pasaron (Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino) no conocían nuestras raíces. En la parte futbolística no han entendido que tenemos dos cosas muy importantes: somos resistentes y técnicamente estamos dentro de los mejores. No le hemos sacado el provecho. No somos altos, no somos rápidos, no somos fuertes, somos resistentes y muy buenos técnicamente”, mencionó Ignacio.

Posteriormente, señaló que a pesar de no haber sido el elegido o tener un timonel mexicano, su apoyo hacia el Tricolor permanecerá intacto. “Hoy el que está es Cocca, tenemos que ver que es México, no es Cocca, no soy yo, no es Miguel, y con todo el respeto que merece Cocca, me hubiera gustado que fuera un mexicano, si me hubiera gustado la verdad, pero no se dio”.

De igual manera, aprovechó para señalar la importancia que hay en el conjunto escarlata por tener más jugadores del club dentro de las convocatorias del combinado azteca. “Hoy se olvida al mexicano, hoy Cocca es el entrenador de México, hay que apoyarlo, hay que hacer las cosas bien, preparar a jugadores mexicanos para poder ser tomados en cuenta aquí del Toluca”.

(Foto: Twitter/@TolucaFC)

Afirmó que México tiene los elementos necesarios para volverse una potencia

“No me gusta que se diga que el mexicano no está preparado; en mi caso se están equivocando. La gente de FMF debe pensar que también se están equivocando. Me da coraje que las cosas no salgan, somos 120 millones de mexicanos y nos somos capaces de sacar laterales, centrales, contenciones”

Su compromiso con Toluca

Independientemente del tema con la selección, el ex timonel del León señaló su compromiso con el Toluca y su objetivo por volver a ser campeón de la Liga MX. “Me ocupa mucho lo que quiero hacer en Toluca y me gustaría cumplirlos, pero solamente los cumpliré si tengo buenos resultados. Que si estoy preparado o no, que tengo o no personalidad, que cumplo o no el perfil, eso para mí es secundario”.

Fotografía de archivo del entrenador mexicano Ignacio Ambriz. EFE/ Javier Blasco

El mexicano llegó a la institución escarlata en diciembre de 2021 y desde entonces suma dos torneos dirigidos: el Clausura 2022 con un pobre rendimiento del equipo (lugar 15), y el Apertura 2022 en donde consiguió el subcampeonato.