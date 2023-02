El sutil desquite de Gerard Piqué en la puerta de la mansión que compartía con Shakira

Piqué en sus épocas de Barcelona y Shakira en la Session con Bizarrap

Los dardos de Shakira a Gerard Piqué en la BZRP Music Sessions #53 llevaron a otro nivel la escandalosa ruptura de la pareja. La “catarsis” de la artista la llevó al N° 1 en cuestión de horas e hizo pública su furia con el futbolista, que hoy está de novio con la joven Clara Chía Martí. “Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, es tal vez uno de los más suaves cuestionamientos en la obra. Hay otros que se hicieron más populares, como “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, y por eso estás con una igualita que tú” o “yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Rolex por un Casio”. Este último, incluso, fue utilizado por el ex zaguero del Barcelona para captar publicidad en uno de sus emprendimientos, el torneo de fútbol 7 Kings League.

Si bien ya acordaron legalmente el divorcio, las tensiones persisten y ganan los medios en cada gesto o detalle. Por ejemplo, cada vez que Piqué debe pasar a buscar a sus hijos, Milan y Shasha, por la puerta de la mansión que compartían, debe esperar alrededor de media hora, a la espera de que los niños salgan. Lo hace dentro de su automóvil, rodeado de los micrófonos que pugnan por su testimonio. El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 sube las ventanillas y pone música, para hacer oídos sordos.

Pero, claro, en los últimos días llamó la atención la Playlist a la que apeló. Y no faltaron medios españoles que leyeron una sutil venganza en las letras o intérpretes elegidos. Una de las canciones fue “El canto del loco”, de Dani Martin. Se trata del artista que fueron a ver en vivo junto a Clara Chía el día en el que se presentaron en sociedad como pareja tras la separación de Shakira, oficializada en junio de 2022.

Y luego, a todo volumen, hizo sonar “Blanco y Negro”, de Malú, cuya letra, por caso, tiene retazos tales como “Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro” o “No somos perfectos, sólo polos opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos”.

Al mismo tiempo, en las últimas horas, una cámara captó a Piqué y Clara antes de ingresar a la propiedad en la que conviven. Allí, zumbones, se burlaron del periodista que los entrevistó. Muy pocas veces se mostraron abiertamente juntos. “¿Ansiedad? ¿En serio? ¿Coger una ansiedad? Por favor”, dijo el presidente de Kosmos sobre la supuesta internación de su novia, rumor que ganó fuerza hace una semana.

También desmintió que este martes cumpliera años. “No es mañana el cumpleaños, sé que es día 7, creo que te equivocas, has estado muy bien al intentarlo”, volvió a divertirse con la especulación. En la carrera, mientras Martí se escudaba detrás del cuerpo del ex futbolista para no tener que enfrentar el micrófono, terminó golpeándose contra una pared. Piqué soltó una sonrisa ante el blooper.

