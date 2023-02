Gignac pidió a la prensa mexicana no “inflar” a los jóvenes futbolistas antes de tiempo

(Foto: Twitter/10APG) ·

El actual referente y máximo goleador en la historia de los Tigres, André Pierre Gignac, señaló que los medios de comunicación y prensa en México son los principales responsables para que un joven futbolista no logre trascender en su carrera, pues el enarbolarlos a temprana edad, hace que rápidamente pierdan el piso y no se enfoquen del todo en lo que deben.

Gignac confirmó que terminará su carrera de futbolista con los Tigres de la UANL El histórico goleador francés se dijo feliz de renovar contrato con el club de Monterrey hasta 2025 VER NOTA

En una entrevista para TUDN, “El bomboro” arremetió contra la prensa del país azteca, pues considera que no son subjetivos con la manera de juzgar o analizar el desempeño de los jugadores jóvenes que de manera paulatina comienzan a demostrar sus dotes con algún club mexicano. El comentario del ariete galo hace referencia a cuando rápidamente lo catalogan como un “material de exportación a Europa”.

“A veces con los jóvenes estamos con un ‘uy, nuevo crack’ y luego lo peor es que lo matas después, es lo peor que les puedes hacer. No puedes elevarlo tan alto y matarlo un año después, eso no se hace. Si quieres que tu selección vaya lo más lejos posible, apoya a tus jugadores”, señaló el atacante de los “Incomparables”.

🗣️ “ESO NO SE HACE”



Gignac habló para #TUDN sobre los jugadores jóvenes mexicanos y de la prensa:



💬 “No puedes elevar a un jugador tan alto y matarlos un año después, eso no se hace, la prensa también es muy dura con los mexicanos”.



📹: Lineade4TUDNpic.twitter.com/umcg0psDrV — ONCE Diario (@oncediariomx) February 3, 2023

Posteriormente, señaló el bajón anímico que pueden presentar por las continuas críticas. “Deben ser más suaves los medios, porque también son parte de la Selección Mexicana, pero hay un impacto, cuando te pegan en la prensa hay un impacto, claro que al jugador lo vas a tumbar por el momento anímicamente y también se va a resentir en su futbol sin duda”.

Diego Cocca aceptó que Diego Lainez está muy cerca de llegar a Tigres Todo parece indicar que Diego Lainez regresará al fútbol mexicano, pero para defender la camiseta del cuadro regiomontano VER NOTA

La polémica se generó debido a todos los señalamientos que existieron sobre Diego Láinez a raíz de su regreso al fútbol mexicano tras no haber podido consolidarse en el viejo continente. Las críticas y cuestionamientos se basaron en que no se dio el tiempo necesario para terminar de crecer y formarse en la Liga MX, pues con solo 18 años de edad aceptó la oferta del Betis de España.

#Tigres | Exclusiva TUDN: Gignac renueva hasta 2025 y se retira en Tigres. pic.twitter.com/WhQ1mm0uwq — Vladimir García (@VladimirGarciaG) February 3, 2023

André Pierre aclaró que lleva una buena relación con Miguel Herrera

Otro de los temas que se abordaron durante la entrevista, fue la reciente polémica que hubo sobre una mala relación con su ex entrenador de club, Miguel “Piojo” Herrera. Todo se derivó de las declaraciones que dio el timonel mexicano al término del Apertura 2022, donde señaló que la plantilla de los Tigres ya era vieja.

Qué motivó a Diego Lainez para fichar con Tigres El canterano del América ya está en México para reportar con su nuevo club y empezar actividades lo más pronto posible y así sumar minutos en la cancha VER NOTA

“La verdad fuimos de vacaciones dos días después, no hubo tema. Sabemos cómo es Miguel, se los juro, para hacer grupo es un crack, muy buena persona, pero a veces cuando se calienta, se calienta y como yo puede decir cualquier cosa. Se disculpó, no tenemos nada contra él. Para hacer grupo es súper entrenador, pero yo lo disculpé, hablamos y no tengo pedo con él, al contrario nos llevamos muy bien”, indicó el atacante francés.

Así respondió Miguel Herrera a Gignac después del festejo de los viejitos en el triunfo de Tigres vs Santos pic.twitter.com/dZ2S7I1wMY — Daniel Martínez (@chitivamartinez) January 10, 2023

Cabe recordar que las especulaciones respecto a una mala relación entre ambos creció después de que Gignac festejara durante un gol ante Santos, haciendo alusión a que era un anciano y simuló caminar con un bastón. No obstante, fue el mismo Herrera quien aclaró que todo fue un malentendido y que el mismo delantero galo lo llamó para mencionarle que no fue algo personal.

“Terminó el partido y empezaron todas las redes sociales a explotar ese rollo, y la verdad que saliendo del estadio me escribió luego luego y me dijo: ‘Miguel, tú sabes que año y medio pasamos extraordinario y no fue para ti”, mencionó el ex timonel del conjunto regiomontano.

Cabe recordar que tras la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2022 ante Pachuca, la directiva de “Los Incomparables” optó por darle las gracias al Piojo, pues después de tres torneos al frente del equipo, no logró llegar siquiera a la final de algún certamen.