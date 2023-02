Héctor Herrera mencionó que en México no valoran bien a sus futbolistas

"HH" acepta las críticas de la afición, pero reconoce que en Europa es más valorado

Durante de la conferencia de prensa dentro de la pretemporada del Dynamo de Houston en la Ciudad de México, el mediocampista del “Tricolor”, Héctor Herrera, habló sobre las continuas críticas que suele recibir el futbolista mexicano en su propio país y a su vez, la diferencia que existe con el apoyo y muestras de cariño que tienen en sus respectivos clubes en Europa.

En vísperas de encarar una serie de duelos de preparación en contra del América, Pumas y Tlaxcala, el Dynamo de Houston comenzó a entrenar en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y fue ahí donde su mediocampista “azteca” se presentó para hablar sobre las recientes decisiones dentro de la Selección, así como expresar su postura sobre los constantes señalamientos que tienen los jugadores de la “Legión Europea”.

¡NO TIENE RECONOCIMIENTO!



"Vienes a México a pasear y no te dicen esas cosas, en Porto la gente me decía que me extrañan, igual del Atlético, y en México no tienes esos halagos, no me duele, la gente puede criticar a quien quiera".



-Héctor Herrera pic.twitter.com/0wNRIjFkcW — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) February 1, 2023

“Estoy de acuerdo con Andrés tomando el tema de él, porque es el jugador con más partidos en la Selección, tiene cinco Mundiales y yo lo veo, nos enfrentamos en Betis y Atlético de Madrid muchas veces y la manera en que los jugadores le hablan, la manera en que la gente de los “Colchoneros” se expresa de él, hace que te des cuenta que es un referente del fútbol mexicano y no se le da tanto valor”. señaló HH.

Posteriormente, indicó que hoy en día, los atletas más veteranos del “Tricolor” son los más juzgados por la afición. “Si te das cuenta, en los últimos años los únicos jugadores que son criticados con Andrés, Memo, Héctor (Moreno) y yo, porque según somos los más veteranos”.

“Yo en lo personal, soy muy consciente de lo que he hecho en mi carrera, de lo que hago en los partidos, de lo que soy como jugador y persona. Si escucho muchas veces las críticas y si no las escucho, igual alguien me las comenta; trato de tomar lo bueno y lo que no, lo dejo pasar. Ahora vengo a Houston, he decidido lo mejor para mí y para mi familia”. expresó Herrera respecto a los señalamientos tras haber dejado el viejo continente.

(Foto: Twitter/@Atleti)

De igual manera, hizo hincapié en las diferencias que existen entre el recibimiento que hay en México y las ciudades en las que radicaron en Europa. “Después del Mundial estuve 15 días en Madrid y toda la gente del Atlético de Madrid me decía: ‘Héctor Herrera, el Atlético no es lo mismo sin ti, te extrañamos’. En México vienes a pasear y no te dicen eso. Fui a Porto, porque tengo muchos amigos en Portugal, y me decían que me extrañaban”.

“En México, que es nuestro país, no tienes ese tipo de halagos, a veces los tienes, pero menos que en el extranjero. Por eso Andrés tal vez no se siente tan valorado, en el PSV la gente le ponía murales enormes, en el Betis lo respetan mucho. A mí no me duele, la gente está en su derecho de apoyar o criticar”.

Defendió la gestión de Gerardo Martino ante las declaraciones de Yon de Luisa y Mikel Arriola

Por último, el ex mediocampista del Porto, arremetió contra los dirigentes del Tricolor tras mencionar que fue un error contratar al “Tata” Martino por el hecho de ser un estratega que no tenía mayor conocimiento sobre el balompié azteca.

"No creo que el cuerpo técnico (del Tata Martino), haya estado de vacaciones”



- Héctor Herrera sobre el paso de Martino en Selección Mexicana. 🇲🇽



📹 @JaffetRamos pic.twitter.com/ubCdgcn3TC — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 31, 2023

“El cuerpo técnico anterior que estuvo en la Selección estuvo en un proceso de cuatro años y a mi punto de vista conocía perfectamente a los jugadores que había en la Selección y con los que podía contar o no. No creo que haya sido ese el motivo, se pueden hablar muchas cosas, pero creo que la autocrítica tiene que ser entre todos”.