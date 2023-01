El contundente respaldo de Oscar Ruggeri a Javier Mascherano luego de la dura eliminación de la Selección Sub 20 en el Sudamericano

La selección argentina Sub 20 tuvo un mal desempeño en el Sudamericano de Colombia, donde quedó sin chances de clasificar al Mundial de Indonesia y Juegos Panamericanos de Chile tras el cuarto puesto en la zona de grupos detrás de Brasil, Paraguay y los locales. Luego del inesperado resultado, Javier Mascherano dijo en la zona mixta que no pensaba continuar en el cargo de entrenador, aunque no formalizó su renuncia. En su llegada a Buenos Aires con la delegación fue recibido en el predio de Ezeiza por el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, quien le manifestó su total apoyo.

En sintonía con el máximo dirigente del fútbol argentino, Oscar Ruggeri fue contundente en su postura acerca del futuro del Jefecito en las divisiones juveniles argentinas. “Estuve mirando los partidos de la selección argentina Sub 20 y después lo escuché a Mascherano decir que tenía que dar un paso al costado. No estoy de acuerdo. Se tiene que quedar Mascherano porque se está haciendo un gran trabajo”, opinó el Cabezón en su regreso al estudio de ESPN en el programa F90 que conduce Sebastián Vignolo.

“Está bien que uno quiere clasificar al Mundial y ganarlo porque somos argentinos y pensamos de esa manera. Pero hay que hacer un trabajo para que estos chicos, después de cuatro años, Scaloni los pueda utilizar para el próximo Mundial. Si ponés a cuatro o cinco jugadores juveniles en el Mundial el trabajo está hecho. Me gusta que siga trabajando, más él por lo que significó y lo que le dejó a la Selección. Me parece que no se tiene que ir de esta manera”, continuó el ex futbolista que se consagró campeón del mundo y de América con la Albiceleste.

En el debate que se generó a raíz de la eliminación de la Argentina luego de la derrota ante Colombia, Ruggeri insistió con que el objetivo en las categorías formativas no es colgarse la medalla sino que los futbolistas puedan nutrir a la Mayor en las Copas del Mundo y el mismo concepto con los clubes: “De qué sirve salir campeón si no metés un pibe en Primera”. En tanto, el Mono Navarro Montoya se alineó con el razonamiento del nacido en Corral de Bustos y agregó que “la derrota forma parte del proceso y los entrenadores es inevitable que se equivoquen” por lo que es “el momento de hacer autocrítica”.

Claudio Tapia y Javier Mascherano. El presidente de la AFA le dio su total apoyo al DT del seleccionado Sub 20 pese al fracaso en el Sudamericano de Colombia

“El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”, fue el mensaje de Chiqui Tapia tras la reunión con Mascherano en Ezeiza. El respaldo de la AFA está garantizado y resta esperar la decisión final del ex jugador de la Selección junto a su cuerpo técnico para saber si seguirá al mando del proyecto juvenil.

El Sudamericano Sub 20 de Colombia que comenzará su etapa clasificatoria este martes con el Hexagonal Final dejó un sabor amargo en la Selección, ya que con un plantel prometedor no pudo sortear la fase de grupos, en la que los mejores tres equipos avanzaban de fase. la Argentina cayó en el debut con Paraguay (1-2) y luego con Brasil (1-3). Se recuperó ante Perú (1-0), pero en el mano a mano con Colombia cayó 1-0 tras un error del arquero Franco Herrera. Solamente sumó tres puntos en cuatro partidos disputados, convirtió tres goles y le metieron seis.

