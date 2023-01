Javier Aguirre criticó los gastos de los jóvenes futbolistas

Javier Aguirre en conferencia de prensa previo al duelo contra el Cádiz. Foto: LaLiga Santander

Dando un buen discurso y enseñanza hacia las nuevas generaciones de futbolistas, el actual estratega mexicano del Mallorca de España, Javier Aguirre expresó la manera en la que trata de aconsejar a los jugadores más jóvenes de su plantilla para saber invertir su sueldo, pues es cada vez más común que se dejen llevar por las cosas materiales.

Durante la conferencia de prensa previo a su visita al Estadio Nuevo Mirandilla para enfrentar al Cádiz en la jornada 19 de la Liga de España, el timonel mexicano se tomó el tiempo para señalar su inconformidad con los deportistas juveniles y la manera en la que para él, “mal gastan” su salario en artículos ostentosos y cosas que les de un estatus en la sociedad, en lugar de invertir en su patrimonio.

"¿Tú sabes lo que son 500€ para las personas que están ahí fuera?"



“La sensación que tengo es de que todos queremos mejorar en la vida, porque date cuenta que la carrera de un jugador dura muy poco. Entonces yo les digo que el dinero que hay en el fútbol, cuesta muchísimo fuera de este deporte”, señaló el ex director técnico de la Selección Mexicana y dos veces estratega mundialista.

Posteriormente, mencionó que los jugadores hoy en día no son conscientes de las cantidades de dinero que pueden llegar a percibir y por ende, pierden el piso en cuanto a sus bonos. “Aquí, de repente me dice cualquier jugador ‘Ah una prima de nada más 500 euros’, a lo que yo le respondo ¿Sabes lo que son 500 euros para la gente que está allá fuera?; no sabes lo que estás diciendo”.

“Lo peor es que hemos escuchado a jugadores que están diciendo ‘Nah, me costó 8 mil dólares este reloj’, 8 mil dólares o euros, lo que sea. Canijo, hay gente que trabaja todo el año para ganar esa cantidad. Entonces intentó concientizar a los jóvenes... porque los mayores ya tuvieron algún golpe que los aterrizó”, expresó “El Vasco”.

Por último, Aguirre añadió las recomendaciones que les da a los atletas que apenas disputan sus primeros torneos o partidos como profesional. “Mi labor es decirles por donde llevar el camino. Acumula, compra, adquiere un piso (departamento) en lugar de este coche fantástico, o a tu madre cómprale un pisito, yo que sé. También invierte en tierras en tu país, porque esto se acaba, llegas a los 34 años y se acaba esto (carrera de futbolista) y en tres años se te acaba el dinero”.

¿Cómo va el Mallorca en La Liga?

Durante la fecha 19 de la temporada en el máximo circuito de España, el Mallorca de Javier Aguirre sucumbió 2-0 ante el Cádiz en un partido que lucía accesible para los “Piratas”. Con la derrota, se quedaron estacionados en la décima posición con 25 unidades, a tres puntos de los puestos europeos; sin embargo, es importante mencionar que los “Mallorquinistas” tienen un partido más que varios clubes de La Liga.

No obstante, previo a la reanudación del certamen español, el timonel mexicano expresó que el principal objetivo de la institución para esta temporada, es volver a salvar la categoría. “Hay que centrarse en mantener la categoría y, con el tiempo, ya se irán haciendo cosas más grandes, los jugadores cotizarán más, habrá más inversiones y un técnico que juegue mejor al fútbol”.