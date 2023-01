La frase de Pep Guardiola que resonó en Europa: “Si me llama Barcelona, me voy, es mi club”

Guardiola se comparó con Arteta y admitió que volvería al Barcelona si lo llaman

El fútbol inglés está expectante por lo que será el primer enfrentamiento entre el Manchester City y el Arsenal de la temporada. El líder de la Premier League y su único escolta chocarán por la cuarta ronda de la FA Cup en el Etihad Stadium el viernes 27 de enero para medir fuerzas en lo que anticipa la lucha por el título más emblemático del país. Otro de los condimentos que decora el choque es el duelo entre Josep Guardiola y Mikel Arteta, quien abandonó el puesto de ayudante en el cuadro celeste a fines de 2019 para hacerse cargo de los Gunners.

En la conferencia de prensa previa al partido, Pep fue consultado por la decisión que tomó su compañero en dicha época para irse a dirigir a otro integrante del Big Six de Inglaterra. “Se lo dije a mis jugadores varias veces y a mi staff porque tuve a muchos ayudantes desde que llegué, no quiero a nadie que no quiera estar conmigo. Yo sentí que un equipo podía ofrecerle ser entrenador y se iría. Estuvo cerca una o dos veces antes y después pasó lo que pasó. No soy una persona que dice ‘no, tenés que quedarte conmigo’. Todos tenemos sueños”, arrancó explicando el español.

A continuación, contó que meses antes de la salida de Arteta ya había detectado indicadores de su cariño con los Gunners: “Y yo sé que fue al equipo que ama, el de sus sueños, el cual es hincha... del Arsenal. Él jugó ahí, fue capitán y ama ese club. Me acuerdo que cuando estábamos juntos acá, anotábamos un montón de goles y él saltaba y festejaba excepto frente a un equipo. Ese equipo que cuando anotábamos un gol y yo festejaba, me daba vuelta y él estaba sentado. Era el Arsenal. En ese momento dije ‘a este chico le gusta Arsenal’”.

Arteta decidió irse del Manchester City a fines de 2019 cuando recibió la oferta para ser el director técnico del Arsenal (Foto: Reuters)

Guardiola catalogó al Arsenal como la casa de Mikel y aprovechó la ocasión para revelar qué equipo es el único que lo puede sacar del Manchester City. “Es como yo. Estoy entrenando acá, en cualquier lado y me llama Barcelona, me voy a Barcelona. Es mí club. Yo no soy quién para decir ‘no, te quedás acá conmigo, tomá el contrato, tenés que quedarte con nosotros’”, añadió sorpresivamente.

Para cerrar, hizo una reflexión final sobre el tema: “La gente tiene que volar cuando cree que es lo mejor al lugar donde va. A los jugadores se los dije muchas, muchas veces. Si no están felices, se tienen que ir. La vida es muy corta especialmente para los jugadores. Gastar tiempo en un lugar que uno cree que lo tratan mal, que es un lugar malo, no le gusta o cualquier cosa. Es así”.

