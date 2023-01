“¿Borja y Rondón pueden jugar juntos?”: la pícara pregunta que sorprendió al delantero colombiano de River Plate

River Plate cerró con una saga perfecta su participación con victorias en los tres amistosos jugados en los Estados Unidos en esta pretemporada. Martín Demichelis debutó como entrenador de su primer equipo tras ocho años de conducción de Marcelo Gallardo y lo hizo con creces. Esta noche, en Orlando, el Millonario goleó 3 a 0 a Vasco da Gama con goles de Emanuel Mammana, Miguel Borja y Lucas Beltrán.

El elenco argentino se despide de Norteamérica con puntaje perfecto y sin recibir goles, ya que en el debut triunfó por 1 a 0 sobre el mexicano Rayados de Monterrey, con gol de Lucas Beltrán, y luego venció 2-0 a Millonarios de Colombia, con tantos de Emanuel Mammana y Miguel Borja. Y justamente el delantero colombiano fue uno de los protagonistas que habló en el campo de juego tras el triunfo.

“Ese era el objetivo de venir a sumar, poder ganar confianza y nos vamos felices a casa”, valoró Borja, quien lleva dos goles consecutivos. “Fue importante mantener el cero. Llevamos casi 30 días concentrados, fue una pretemporada larga, pero vale la pena y pensamos en el 28 de enero que es muy imporante y esperemos arrancar ganando”, continúo en relación al debut de River Plate por la Liga Profesional ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Sin embargo, hubo un momento del diálogo con ESPN que lo sorprendió y fue cuando el periodista Javier Gil Navarro le preguntó si “¿Borja y Rondón pueden jugar juntos?”, en clara referencia al delantero venezolano que está pronto a convertirse en refuezo millonario. “No sé, no sé”, sonrió el Colibrí. “Esperemos que si es la voluntad de Dios que venga a ayudarnos porque sabemos que nos puede dar una mano. Bienvenido sea. Creo que tiene una calidad impresionante para estar acá”, valoró el colombiano, quien cerró con un cálido mensaje a su ex compañero Juanfer Quintero, quien acaba de sumarse al Junior: “Ya lo extraño. Le mando un saludo ahí en Barranquilla, y también a José Luis Chunga, arquero de Alianza Petrolera que lo quiero mucho”.

Ignacio Fernández, uno de los refuerzos, fue otro de los que destacó el gran inicio de año de River Plate: “Estoy muy contento de estar acá, por el regreso. Hicimos una muy buena pretemporada que hoy la pudimos terminar con un buen resultado. De a poco nos vamos soltando, así que estamos preparados para arrancar el año. Es muy importante siempre que no nos conviertan, mejorar la parte defensiva y creo que estuvimos bien en todas las líneas. Esperemos seguir así”.

Sobre el poderío brasileño, Nacho dijo que se le puede hacer frente “trabajando bien”, aunque reconoció que el factor económico pesa. “Obviamente, ellos tienen jugadores de muchísima jerarquía y con un poder económico que cada vez está más dificil en Argentina, pero tenemos un buen plantel y estamos preparados para pelear”. Para terminar, habló de la claridad de Martín Demichelis a la hora de bajar el mensaje. “La verdad que es bastante claro. Tiene dos o tres cosas que le pide a cada jugador. Hay que entender que no es tan difícil, es fútbol. Nos estamos sintiendo bien y ojalá sigamos mejorando”.

En tanto, Franco Alfonso, el juvenil que más sorprendió en la pretemporada al cuerpo técnico, mostró su alegría por el presente. “Estoy muy contento. Tengo solo palabras de agradecimiento para el grupo, el técnico y mis compañeros que me dan la confianza. Sobre todo mi familia, mis papás y hermana que siempre me apoyaron. Estoy viviendo un sueño hecho realidad”.

Sobre cómo tomó la titularidad de esta noche, contó: “Hoy a la tardecita (Demichelis) me dijo que tenía posibilidades de jguar y me lo tomé tranquilo. Sé que tengo la confianza de él y de mis compañeros. Trato de escuchar y aprender de los más grandes. Disfruto día a día que estoy en el lugar más lindo del mundo”.

Para terminar, el mediocampista de 20 años nacido en Morón explicó cuál es su mayor cualidad y recordó sus inicios: “Sí, tuve varias chances. Cuando tengo el hueco trato de aprovechar el momento y patear al arco. Como dije, estoy viviendo un sueño. Esto lo soñé toda mi vida de chiquito. River para mí es todo y estoy muy feliz. Le mando un saludo al club de mi barrio, El Porvenir de Castelar, ahí jugué al baby de muy chico”.

El balance de Martín Demichelis desde que asumió como entrenador de River Plate:

“Fuimos de menor a mayor. Se ve casualmente reflejado en los resultados (0-0 vs Unión La Calera de Chile, 1-0 vs Rayados de Monterrey, 2-0 vs Millonarios de Colombia y 3-0 vs Vasco da Gama). Me quedo muy contento, les dimos muchos minutos a todos. Ellos le van encontrando el rumbo al partido, los mecanismos y la idea. Eso nos da la tranquilidad de que venimos haciendo las cosas bien, pero el torneo no tiene nada que ver. Viajaremos a la Argentina y bajaremos las cargas porque fue muy exigente la pretemporada, con muchos viajes dentro de Estados Unidos, partidos juntos. Terminamos contentos por ganar, por tener la solidez defensiva y a seguir trabajando que queda mucho”.

“Los triunfos sirven para los chicos, para enriquecer el espíritu del grupo que es hermoso, súper competitivo y predispuesto al trabajo y a escuchar. No hemos ganado absolutamente nada, pero te da la tranquilidad que le fuimos encontrando la vuelta”.

“(Franco) Alfonso es un chico acorde a la formación de River, a la historia. Flabián (Londoño) ha jugado menos. Después dirán para que están en la temporada, pero Franco es muy veritcal para el uno contra uno, para romper rivales que esperan. Será útil no tengo dudas. Se sintió con confianza y se lo vio suelto desde los primeros minutos. Un muy hincha de River con ganas de triunfar y un deseo de superación, lo veo todo los días”.

“Creo que los entrenadores tenemos que controlar las emociones. Disfruto estar ahí mientras River compite. Estoy muy bien, rodeado de gente que me ayuda a controlar las emociones, equilibrado y tranquilo. A gusto y feliz, pero tengo claro que queda muchísimo por trabajar”.

