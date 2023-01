Horror en Sudáfrica: un ex futbolista fue hallado sin vida tras ser mutilado por sus perros en su hogar

Philemon Mulala tenía 60 años y fue mutilado por sus propios perros

El fútbol de Zambia está de luto después de que se conociera la muerte de Philemon Mulala, un ex jugador que fue campeón de la Copa de África Central y Oriental, el primer título del combinado tras su independencia. Pero más allá del dolor, la noticia generó impacto por la brutalidad que rodea al triste acontecimiento después de que se conociera que fue asesinado por sus perros.

El hecho tuvo lugar el lunes en Lichtenburg, Sudáfrica, y el portavoz de la Policía, el Capitán Sam Tselanyane, fue quien reveló que fue la pareja del ex futbolista de 60 años quien lo encontró sin vida: “Ella no se molestó en ir y verificar si algo andaba mal (cuando los perros ladraban) ya que su casa está situada en una calle concurrida y los perros ladran con frecuencia a los peatones y vehículos que pasan. Después de que se restableció la electricidad, ella entró en busca de su esposo, pero no pudo encontrarlo. Al continuar con su búsqueda, la mujer vio a su esposo tirado inmóvil afuera en el jardín. Luego salió, solo para descubrir que había sido mordido por sus perros”.

Los tres animales que mutilaron a Mulala fueron retirados por la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) y aún no ha había novedades sobre qué ocurrirá con ellos. En diálogo con News24, Lillian Chileshe, esposa del ex futbolista, comentó que nunca pensó que los perros se volverían en contra suya, ya que Prosper, Blessing y Bulldozer estaban con ellos desde cachorros.

El ex jugador es recordado por su participación en la Copa de África Central y Oriental, que el seleccionado obtuvo en 1984, siendo el primer título importante conquistado tras la independencia de 1964. Apodado Shombo (trabajador), marcó dos goles en las semifinales contra Kenia de aquel torneo. “Seguimos con maravillosos recuerdos con los que el difunto Philemon nos honró en la cancha”, declaró el secretario general de la federación de fútbol de su país, Adrian Kashala, en diálogo con ESPN. “Hay mucho que los jugadores de hoy pueden aprender de esa generación”, agregó en referencia a la generación Chipolopolo de la década del 80 que trajo grandes alegrías a ese país.

