Confirmaron que Cristiano Ronaldo enfrentará al PSG en Arabia Saudita: cómo fue el estrafalario anuncio

Este jueves se anunció que Cristiano Ronaldo será parte del partido amistoso que disputarán el combinado de estrellas de los dos mejores equipos de Arabia Saudita y el Paris Saint-Germain (PSG) el 19 de enero. De esta manera, los fanáticos de todo el mundo se ilusionan con poder ver un duelo entre el portugués y Lionel Messi, algo que no sucede desde diciembre de 2020.

La confirmación se dio de la manera más impresionante posible: a través de una proyección sobre el Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta. Para tener noción, el rascacielo tiene 828 metros de altura (830 si se tiene en cuenta la antena que está ubicada en el techo) y desde 2010 es el más alto del mundo. El segundo en el ranking es el Merdeka 118, de Kuala Lumpur, que mide 679 metros.

Este jueves, los habitantes y turistas de Dubai pudieron observar una imagen enorme de CR7 que informaba que el viernes de la próxima semana el futbolista estará presente en el gran choque ante el PSG en el King Fahd Stadium, en Riyadh, y será dirigido por Marcelo Gallardo. El ex técnico de River Plate cumplirá la función de entrenador de esta escuadra de estrellas.

Ronaldo aterrizó en tierras árabes en diciembre, después de desvincularse del Manchester United y unirse al Al-Nassr, uno de los clubes más poderosos del país asiático. Como todos los años, la liga saudita organiza un amistoso en el que une a los mejores jugadores de ese equipo con los del Al Hilal y escoge a un rival de renombre, en este caso el PSG. Ahora, con la confirmación de que CR7 será parte del match, resta saber si Messi también lo será.

Si Leo disputa el partido ante el combinado de estrellas del fútbol de Arabia Saudita, éste supondría el 37° enfrentamiento entre ambos y el historial favorece al argentino que ga conseguido 16 victorias, frente a 11 del luso. A su vez, La Pulga ha marcado 22 goles en esos encuentros y El Bicho, 21. El último antecedente data de diciembre de 2020, cuando la Juventus goleó 3-0 al Barcelona por la Champions League y el artillero portugués convirtió dos tantos.

Cristiano aún no ha debutado en su equipo, aunque sí ya fue presentado ante una multitud que aguarda con ansias gritar sus primeros goles con esta camiseta. “Estoy muy orgulloso de estar aquí. Muy orgulloso de haber tomado esta gran decisión en mi carrera. Esto supone un nuevo reto. Mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mis hijos”, declaró en el evento. Con respecto a los USD 200 millones que ganará por temporada, comentó: “He batido todos los records en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único porque yo soy un jugador único. Lo único que quiero es jugar y disfrutar. No es el final de mi carrera”.

