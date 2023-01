Boca Juniors quiere a una de las figuras de Independiente: la vieja deuda del Rojo y los juveniles del Xeneize que entrarían en la negociación

Boca Juniors preguntó condiciones por Sergio Barreto de Independiente (Crédito: Télam)

Boca Juniors continúa afinando los últimos detalles de cara a la temporada que comenzará a fines de enero, con el inicio de La Liga Profesional. Mientras el equipo que comanda Hugo Ibarra se prepara para el segundo amistoso ante Everton de Chile, por el Torneo de Verano en San Juan, el Consejo de Fútbol busca refuerzos.

Y uno de los puestos claves y más necesarios es el del marcador central, luego de la conflictiva salida de Carlos Zambrano (rescindió por actos de indisciplina) y las bajas por lesión de Marcos Rojo (se recupera de una operación de ligamentos) y Nicolás Figal (desgarro). En este punto, la dirigencia apunta a sumar al menos dos futbolistas en ese sector.

En las últimas horas se sumó un nombre a la mesa de diálogo entre Boca Juniors e Independiente que ya había sido sondeado en mercados de pases pasado: Sergio Barreto. El zaguero central diestro de 23 años es el jugador a vender en el Rojo, que necesita dinero fresco en sus arcas para mejorar la difícil situación financiara por la que atraviesa el club. 6 millones de dólares serían los que pediría el cuadro de Avellaneda y así saldar el reclamo del América de México, aunque por 4 millones de la moneda estadounidense lo liberaría.

Sergio Barreto durante un partido de Copa Sudamericana entre Lanús e Independiente. Estadio Ciudad de Lanús, Buenos Aires, Argentina. 10 de diciembre de 2020 (REUTERS)

En el marco de las negociaciones por una vieja deuda de Independiente en el pase de Pablo Pérez, donde se acordó un plan de pagos de poco más de medio millón de dólares, en Boca Juniors consultaron por Sergio Barreto, a quien le queda un año de contrato en el club, es decir que en julio podría firmar un precontrato con otro club, y tiene una cláusula de rescisión de 20.000.000 de dólares.

Lo cierto es que el Xeneize sigue en conversaciones con Huracán por Luca Merolla, lo que no indica que ambos puedan sumarse como refuerzos dada la urgencia de jugadores en ese puesto. Es más, el Consejo de Fútbol habría ofrecido futbolistas para que formen parte de la negociación y en el Rojo mostraron interés en Marcelo Weigandt, primer recambio de Luis Advíncula, y Pedro Velurtas, el lateral derecho de la reserva.

Desde Boca Juniors dejaron en claro que la intención no es darle jugadores a préstamo a Independiente, mientras que los de Avellaneda aclararon que la prioridad pasa por una venta. Esto no indica que no puedan ponerse de acuerdo, que entren en la negocación algunos futbolistas y que al mismo tiempo el Rojo reciba dinero para poder seguir poniéndose al día con las deudas. Las próximas horas serán claves para ver si esta vez ambos equipos llegan a un acuerdo.

Boca juega contra Everton de Chile en San Juan, en la continuidad de su pretemporada.

Tras el empate sin goles ante Independiente, Boca Juniors enfrentará a Everton de Chile por el Torneo de Verano en San Juan (Crédito: Télam)

El actual bicampeón del fútbol argentino, ganador de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Copa de la Liga 2022, continuará este viernes con su preparación de pretemporada en un partido contra Everton de Chile, de cara al torneo y a la Copa Libertadores de este año. El partido arrancará a las 21:30 en el estadio Bicentenario de San Juan, con transmisión de la plataforma Star Plus.

Boca probará en un principio al mundialista Sergio Romero en el arco, aunque eso dependerá de la evolución de la molestia física presentada por el futbolista en el entrenamiento del miércoles. Y el objetivo es que sume 45 minutos. Chiquito arrastra una larga inactividad, con solamente 37 partidos jugados en los últimos ocho años, y siempre fue cuestionada su aparición en la selección argentina por esta causa. Su último partido fue el 6 de marzo de 2022, en una derrota de su equipo de entonces, Venezia, por 4-1 frente a Sassuolo, por la Serie A italiana.

La posible formación del Xeneize que el DT Hugo Ibarra pondría en cancha sería con Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Nicolás Valentini, Agustín Sández; Óscar Romero, Ezequiel Fernández, Martín Payero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Luca Langoni. Los otros futbolistas que viajarán a San Juan son el otro arquero que jugaría el segundo tiempo, Leandro Brey, y los jugadores de campo Facundo Roncaglia, Pedro Velurtas, Aaron Molinas, Mauricio Benítez, Jabes Saralegui, Alan Varela, Brandon Cortés, Cristian Medina, Simón Rivero, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

Por su lado, Everton de Chile ya se enfrentó a Independiente en esta pretemporada y perdió por 2 a 0 en la noche del miércoles, en un encuentro también jugado en San Juan. El domingo, el plantel boquense viajará hacia Abu Dhabi para jugar el viernes 20 ante Racing por la Supercopa Internacional, tras el acuerdo entre la AFA con los Emiratos Árabes para disputar un trofeo en ese país por los próximos cuatro años.

