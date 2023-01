Lewis Hamilton festejó su cumpleaños en la Antártida: cómo fue su entrenamiento en el hielo

*Lewis Hamilton corriendo en la Antártida

Lewis Hamilton cumplió 38 años y lo celebró de una manera única: durante un viaje a la Antártida. El piloto británico eligió viajar al continente más frío para despejar su mente y pensar cómo seguirá su futuro en el deporte, después de una floja última temporada en la Fórmula 1.

El corredor, campeón de siete títulos mundiales de la categoría, abordó a un crucero privado para conocer al gigante helado cuyos mejores meses, desde un punto de vista climatológico, son entre noviembre y marzo. Los costos son un privilegio que pueden afrontar pocas personas: los valores parten de una base estipulada en los USD 6.400 para estadías que van de 12 a 15 días, pero pueden aumentar a USD 18.000 a cambio de 35 jornadas.

Desde su arribo a la Antártida, Hamilton compartió poco contenido de su viaje en sus redes sociales pero el 7 de enero, el día de su cumpleaños, publicó tres fotografías, además de un video en el que se muestra corriendo sobre el hielo junto a algunos lobos marinos y pingüinos. “Miren estas vistas. Estoy más que agradecido. Es genial comenzar el nuevo año en el lugar más hermoso en el que he estado”, comentó en una de las grabaciones.

Las imágenes de Hamilton en la Antártida

Con respecto a su futuro, se espera que Hamilton continúe en Mercedes un año más para afrontar un nuevo desafío, después de dos temporadas sin títulos: “Como es obvio, hay un Mundial que necesitamos recuperar. Me enamora la misión y el desafío que tenemos por delante como equipo. Cada persona ha dado mucho año tras año y este último ha sido muy duro para todos en muchos aspectos. Ha sido muy bonito ver este cambio, y también cómo hemos avanzado de forma colectiva. No puedo esperar para llegar al momento en el que volvamos a tener éxito, a cuando logremos ese Mundial. Hará que todos estos momentos valgan la pena”, declaró hace unos meses al portal Racing News 365. “Si hay un momento en el que llego y siento que no merezco estar en la parrilla, es cuando debería parar. Hoy, me hago la pregunta de si soy capaz, y la respuesta es sí”, recalcó.

El calendario de la Fórmula 1 2023 estará conformado por 24 carreras, según aprobaron los miembros del Consejo del Motor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Así lo informó el organismo en septiembre pasado, que agregó la adición del Gran Premio de Las Vegas como penúltima ronda del certamen que contará con tres eventos en Estados Unidos, ya que se suma a las de Miami (Florida) y Austin (Texas).

El GP de Baréin abrirá el campeonato el 5 de marzo mientras que el de Mónaco, el 28 de mayo, se mantiene en el calendario. Por su parte, el de España se movió de fecha y se correrá el 4 de junio. El GP de Abu Dhabi ocupará su lugar habitual en el final de la temporada, el 26 de noviembre, en tanto que el de Qatar, el 8 de octubre, regresa tras un año de ausencia. Las grandes novedades son el regreso del Gran Premio de China, ausente por tres ediciones desde la aparición del COVID-19, y la esperada vuelta de Qatar, que después de no figurar en 2022 por la organización del Mundial de fútbol reaparece con un contrato a 10 años pero sin especificar qué circuito de su territorio será utilizado. Como viene sucediendo hace varios años, Brasil el 5 de noviembre será el único momento en el que la Fórmula 1 pisará terreno sudamericano de manera oficial.

