Héctor Herrera alza la mano para seguir en el Tri

Héctor Herrera en conferencia de prensa con el Tri previo al Mundial de Qatar 2022

A casi dos meses de haber culminado su participación en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, el mediocampista mexicano Héctor Herrera expresó su deseo por continuar en las convocatorias del Tricolor de cara al siguiente ciclo mundialista, mismo en el que el combinado azteca no tendrá eliminatorias, pues al ser anfitrión del magno evento en el 2026, tiene su boleto amarrado de forma automática.

Durante su reaparición con el Dynamo de Houston para la pretemporada del club, el canterano del Pachuca señaló su idea sobre volver a vestir la camiseta del Tricolor a corto plazo. Cabe mencionar que tras su participación en la última justa mundialista, “HH” fue uno de los futbolistas más señalados y cuestionados por su pobre rendimiento; a raíz de ello, bastante se especuló que difícilmente volvería a las filas del seleccionado.

No obstante, Herrera se mostró confiado y seguro de poder retomar un buen nivel en su carrera para poder ser considerado nuevamente por el próximo timonel de la selección. “Como jugador y mexicano siempre es un orgullo, ilusión y sueño estar en la selección. Hay que trabajar parar estar ahí y eso es lo que intentaré hacer este año”, expresó durante la zona mixta del entrenamiento.

Héctor Herrera confirma a @noticiashouston su intención de seguir siendo convocado a @miseleccionmx pic.twitter.com/pNNc2smbOl — Luis A. Martinez “El Furby” (@LuisElFurby) January 9, 2023

A inicios del 2022 y con bastantes opiniones divididas, Héctor Herrera sorprendió a propios y extraños tras anunciar que tras culminar esa temporada (2021-2022) dejaría de lado su sueño europeo para irse a jugar a la MLS con el Dynamo de Houston, esto tras haber recibido una jugosa oferta económica que terminó por ganarle a su pasión por el alto nivel, poniendo fin a nueve años de trayectoria dentro del viejo continente.

Más allá de que el ex futbolista del Porto se fuera a la liga de Estados Unidos y decidiera abandonar su paso por la Liga de España, el problema y señalamientos se fueron por el hecho de haber tomado esa decisión a sus 31 años de edad, aún teniendo bastantes años para rendir a buen nivel dentro del otro lado del charco. Curiosamente, “el Zorro” decidió ponerle punto final a su estadía con el Atlético de Madrid justo cuando más confianza tenía por parte de su entrenador, Diego Simeone.

Durante los últimos años, justamente después de la participación de México en el Mundial de Rusia, el oriundo de Rosarito se convirtió en uno de los futbolistas más señalados por la afición y medios aztecas por su bajo desempeño. Cabe recordar que todavía tras culminar la máxima fiesta del fútbol antes mencionada, permaneció una temporada completa con el Porto, pero empezando con una notoria baja de nivel en su carrera.

Mexico's Hector Herrera reacts after Sweden's Ludwig Augustinsson scored their first goal

De igual manera, previo a Qatar 2022, el mediocampista mexicano señaló durante una entrevista para TUDN que no sabía si tras ese certamen, iba a continuar su carrera como seleccionado nacional. En sus declaraciones, apuntó que todo dependía de como le fuera en el Mundial y con base en ello, hacer una autocrítica para saber si aún podía aportar dentro de la cancha.

“Ojalá que personalmente me vaya bien y colectivamente mejor porque así nos va bien a todos. Después del Mundial ya veremos si seguiremos o no, yo encantado de seguir en la selección, voy a dar todo de mí en la selección hasta que yo vea que puedo seguir aportando y siendo importante, y si no lo soy pues a lo mejor de atrás poder ayudar de otra manera. Ya veremos qué pasa”, señaló el ex futbolista de los Tuzos de Pachuca.

Herrera dándole la mano a Messi tras derribarlo en el terreno de juego

