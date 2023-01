Tagliafico contó detalles inéditos de la final ante Francia en un stream y una reacción de su esposa lo sorprendió: “Pará, estamos en cámara”

El beso de Caro Calvagni a Nicolás Tagliafico en medio del stream

Nicolás Tagliafico sorprendió en la pantalla chica al protagonizar un monólogo en stream en el que recordó la histórica final ante Francia en el Mundial Qatar 2022. Para el ex Independiente y Banfield se trató de “una película”, porque la carga emotiva y de tensión se vivió dentro y fuera de la cancha. “Cuando Leo (Messi) metió el tercero, me di cuenta de que éramos campeones del mundo, pero después me cayó la ficha de que faltaban un par de capítulos más”, sostuvo junto a su esposa Caro Calvagni, quien en un momento de la transmisión interrumpió al defensor para darle un afectuoso beso. “Pará, estamos en cámara”, fue la reacción del defensor.

“Pareciera que fue escrito por alguien. Del 2 a 0 al 2 a 2 fue una locura. Y cuando nos volvieron a empatar en el 3 a 3 parecía mentira. Cuando se lo cuente a alguien dentro de 15 años no me van a creer. Y en los penales me agarré a Thiago Almada y cuando Mbappé la metió, me dio mucho miedo, porque generalmente el equipo que empieza pateando le traslada la presión al otro. Sin embargo, cuando pateó Leo (Messi) tuvo una tranquilidad terrible. Fue como si estuviera jugando con Mateo (su hijo)”, describió.

Nicolás Tagliafico recordó la final del Mundial ante Francia

Según sus palabras, el lateral izquierdo cerró los ojos en ese momento y se perdió el resto de la definición. “Sólo decía Quiricocho y abría los ojos cuando escuchaba el grito de la gente. Hablaba mucho con el de arriba”, reveló. “Hacía 36 años que que no ganábamos, loco ¡Tenía que ser para nosotros!”, dijo con desahogo.

Además, confesó que en el momento en el que Francia desperdició la segunda ejecución, se dio cuenta de que realmente iba a levantar la Copa del Mundo, pero no podía decir nada, porque “ya había sentido lo mismo durante el partido” y terminó empatado. “Yo estaba liquidado, porque en el fútbol nunca hay dar nada por hecho, porque todo puede cambiar en un segundo. Es una locura”, subrayó.

Tagliafico se reincorporó al plantel del Olympique de Lyon luego de la hazaña lograda en Medio Oriente. El lateral izquierdo volvió a las prácticas luego de los días de licencia que recibió por su participación en el codiciado evento internacional. Cabe recordar que el club le dio la bienvenida a través de las redes sociales con una foto junto a los otros campeones del mundo del plantel: el entrenador Laurent Blanc y el mediocampista Corentin Tolisso, con Francia, y el defensor Jérôme Boateng, con Alemania. “Una foto, cuatro campeones del Mundo. Bienvenido a casa”, publicó la entidad francesa junto a la imagen en el vestuario con una camiseta especial que recibió el ex Banfield.

Lo más probable es que el argentino podría reaparecer el próximo sábado en el partido por la Copa de Francia ante el Metz o en el compromiso de la Ligue 1 que será el miércoles 11 contra Nantes, como visitante.

