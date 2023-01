El efecto CR7; el crecimiento que tuvo el Al Nassr en redes sociales

Las redes sociales del conjunto saudí incrementaron considerablemente en los primeros días de Ronaldo en sus filas

El fichaje de Cristiano Ronaldo con el conjunto saudí, Al Nassr, generó un revuelo total alrededor de todo el planeta, pues tras su separación con el Manchester United en pleno Mundial de Qatar 2022, bastante se especuló sobre su nuevo destino; la mayoría daba por hecho que su futuro seguiría en Europa. Ahora, con su incorporación al fútbol árabe, la popularidad y seguimiento del club creció desmesuradamente.

David Ospina se convierte en el tercer colombiano en compartir camerino con Cristiano Ronaldo El portero de la selección Colombia y del club Al-Nassr estará junto al ‘Bicho’ en Asia promocionando una posible Copa del Mundo 2030 en Arabia Saudita VER NOTA

Tras romper su vínculo con los Red Devils, “El Comandante” quedó como agente libre y con ello, prácticamente lo hacía independiente para elegir la nueva camiseta del club que defendería, la institución que le ofreciera una mejor oferta. Para sorpresa de propios y extraños, fue el Al Nassr quien ganó la partida para hacerse de los servicios del astro portugués con un contrato multimillonario.

Ronaldo festejando un gol con el United /File Photo

Más allá de las ganancias que pueden tener a corto o mediano plazo en el tema deportivo con “El Bicho”, el cuadro asiático ya comenzó a ver frutos en otros tantos aspectos, en donde resalta su aumento potencial en cuanto a seguidores se refiere dentro de sus redes sociales, más específicamente en Instagram. En cuestión de una semana (desde que se hizo oficial el fichaje del lusitano), los de Riad incrementaron hasta doce veces su cantidad de aficionados en sus cuentas.

Este es salario de Cristiano Ronaldo en pesos colombianos: le pagan por cada segundo El atacante portugués firmó con el Al Nassr de Arabia Saudita y su salario ya fue revelado, dejándo a la luz, cifras astronómicas VER NOTA

Previo al 29 de diciembre del 2022, fecha en la que se dio a conocer la noticia de la llegada de “Mister Champions”, el perfil de Instagram del cuadro árabe tenía 867 mil seguidores, no llegaba ni siquiera al millón de personas. Solo siete días después de su arribo y con todo el impacto mediático que conlleva un futbolista como Cristiano Ronaldo, la institución pasó a tener 12 millones de followers, creciendo así hasta doce veces lo que tenían.

Al Nassr reaches 10 million Instagram followers.



Insane. 🤯pic.twitter.com/HlssGNqbwZ — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 5, 2023

Cabe recordar que en la actualidad, “Super Fly” es la persona con más seguidores de todo el mundo en su cuenta de Instagram con un total de 529 millones. Claramente, muchos de sus simpatizantes y fieles admiradores iban a querer seguir de cerca a su ídolo y por ende, se dio el crecimiento tan abrupto para su nuevo equipo.

La frase del pasado que condena a Cristiano Ronaldo: “Quiero terminar mi carrera con dignidad, en un buen club” Durante pleno apogeo en Real Madrid, CR7 desestimaba la idea de retirarse en Norteamérica o Medio Oriente. Sus dichos se hicieron virales tras su firma en Al-Nassr de Arabia Saudita VER NOTA

¿Qué dijo Ronaldo en su presentación con el Al Nassr?

El cinco veces campeón de la Champions League aseguró dentro de su conferencia de presentación como nuevo jugador del club saudí Al Nassr, que está “orgulloso” de haber tomado la decisión de unirse al equipo, pese a las críticas recibidas. Como bien se sabe, la idiosincrasia del astro portugués siempre lo ha distinguido por su enorme temple y siempre querer ser el mejor, ser lo más competitivo posible; razón por la cual lucía irrisorio que decidiera salir del plano europeo.

“Estoy muy orgulloso de estar aquí. Muy orgulloso de haber tomado esta gran decisión en mi carrera. Esto supone un nuevo reto. Mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mis hijos. “Es una gran oportunidad no solo para el fútbol sino para cambiar la mentalidad de mi generación. Quiero dar una nueva perspectiva sobre este país y sobre este fútbol. Sé lo que quiero, con mi experiencia podré aportar mucho a este club”, señaló CR7 en su presentación.

Al ser cuestionado sobre su ostentoso contrato millonario con el club, Ronaldo no dudó dos veces en señalarse a si mismo como alguien único. “Soy un jugador único. He batido todos los records en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único porque yo soy un jugador único. Lo único que quiero es jugar y disfrutar. No es el final de mi carrera”, mencionó sobre los 200 millones de euros que ganará anualmente.

SEGUIR LEYENDO: