Regalo y ensordecedora ovación: así fue cálido reconocimiento a Lautaro Martínez en la victoria del Inter sobre el Napoli

*El cálido reconocimiento que tuvo Lautaro Martínez en la victoria del Inter sobre el Napoli

Lautaro Martínez se reincorporó al Inter de Milán y en el duelo del Nerazzurro frente al Napoli recibió un cálido reconocimiento por el título que logró con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022.

El Toro comenzó el compromiso en el banco de suplentes, junto a Joaquín Correa y ambos ingresaron en el complemento frente al líder de la Serie A en lugar del belga Romelu Lukaku y Edin Dzeko, quien marcó el único tanto del espectáculo y luego se retiró lesionado.

Más allá del atractivo choque entre los candidatos a ganar el Scudetto y del significado que tuvo el duelo entre el equipo del norte y el del sur (rivalidad que se vio con mayor exposición desde los días de Diego Maradona en el Calcio), la presencia del bahiense en el Giuseppe Meazza acaparó la atención de los fanáticos del elenco liderado por Simone Inzaghi debido a la conquista que logró con la Scaloneta en Medio Oriente.

El delantero con pasado en Racing recibió una plaqueta de la institución y fue ovacionado por el público local antes de comenzar el partido. “Cuando no marco, trato de dar una mano de otra manera. Antes de ir al Mundial, tenía el tobillo hecho pedazos y no llegué a Qatar como quería, pero nadie puede decir que yo no di todo. Doy lo mejor de mí en cada partido y en cada entrenamiento”, habían sido las palabras del goleador cuando regresó al Viejo Continente.

“Lo primero que me vino a la cabeza cuando vi entrar el penal de Montiel fue todo lo que hice de niño para llegar aquí. No pensé que un triunfo así pudiera ser tan bonito. Fue una emoción única. Ganar el Mundial es el sueño más grande e importante de mi carrera. No hay nada más grande que esto porque jugué para mi país y mi gente”, fue otra de las frases que representan el sentimiento de Lautaro Martínez por la gloria adquirida en el país del Golfo Pérsico.

Durante la media hora que le tocó estar en la cancha, la figura surgida del predio Tita Mattiussi mostró haberse recuperado en perfectas condiciones y los aficionados se entusiasmaron con la victoria por la posible pelea por el título.

Es que el triunfo por la mínima diferencia le permitió al Inter alcanzar la cuarta posición en la tabla, producto de sus 33 unidades; aunque deberá seguir por la senda de la victoria si desea continuar recortando distancias sobre el Napoli, que se mantiene como único líder del certamen con 41 puntos.

