El árbitro Mateu Lahoz expulsó a Jorge Sampaoli en apenas dos segundos y volvió a generar polémica en la victoria del Sevilla por Copa del Rey

El árbitro le sacó doble amarilla en cuestión de segundos

La actuación de Antonio Miguel Mateu Lahoz va a quedar en la historia del último Mundial dado que se convirtió en el juez que sacó más cantidad de tarjetas en un partido durante el cruce que ganó Argentina ante Países Bajos por penales, pero el colegiado, que ya venía de dar la nota en el clásico de Barcelona, volvió a ser protagonista en la Copa del Rey porque expulsó a Jorge Sampaoli en milésimas de segundo durante la goleada del Sevilla ante Linares en el Estadio Municipal de Linarejos por los 16avos de final.

El encuentro ante el elenco de la tercera división del fútbol español, que contó con dos asistencias de Marcos Acuña y Erik Lamela sumado a un gol del ex hombre de River Plate, se distinguió por el encontronazo que mantuvieron el juez con el técnico argentino. A los 17 minutos del cotejo, el hombre de 45 años se acercó al banquillo visitante para mostrarle una tarjeta amarilla por las quejas airadas a su trabajo. Esto no frenó a Sampaoli, que volvió a recibir una segunda cartulina dos segundos más tarde y debió irse expulsado.

“En el minuto 15 el técnico Sampaoli Jorge Luis fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar protestas de forma verbal y gestual fuera de su área técnica. En el minuto 16 el técnico Sampaoli, Jorge Luis fue amonestado por el siguiente motivo: persistir en sus protestas tanto verbales como gestuales tras haber sido amonestado” constó Mateu Lahoz en su acta arbitral con una leve dilación del tiempo original. Y remató: “En el minuto 16 el técnico Sampaoli, Jorge Luis fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla”.

Finalizado el encuentro, su colaborador más cercano en la entidad que marcha 18° en el torneo doméstico, Jorge Desio, intentó bajar las revoluciones de lo ocurrido en la cancha: “No creo que fuese nada grave. Fue un grito de Jorge. Yo estaba cerca y no escuché nada en particular. Al acabar el partido les vi charlando amistosamente”. El castigo que podría recibir es una suspensión de un encuentro, a cumplir en el cruce de octavos de final de esta competición.

El conjunto andaluz venció 5-0 para avanzar a los octavos de final

Esta situación opacó el gran nivel volcado por los Blanquirrojos en un partido que tuvo una gran actuación de Youssef En-Nesyri con un triplete. En los dos primeros tantos, se destacaron las asistencias de Acuña y Lamela, respectivamente, para cederle el gol al delantero que disputó la Copa del Mundo con Marruecos. Luciano Scuadrone anotó otro de los tantos en propia puerta, mientras que el propio Lamela convirtió el tanto restante para cerrar el marcador.

La labor del árbitro español no volvió a pasar desapercibida, ya que acumula un total de 4 tarjetas rojas y más de 30 amarillas en los últimos tres partidos que tuvo bajo su tutela. Su raid comenzó el 9 de diciembre pasado con la llave de cuartos de final de la Copa del Mundo. Allí, mostró 17 amonestaciones, incluidas siete a jugadores neerlandeses (expulsó a Denzel Dumfries por doble amarilla) y ocho a argentinos, más los apercibimientos a Lionel Scaloni y Walter Samuel, integrantes del cuerpo técnico Albiceleste.

Luego de su último partido en el Mundial, Mateu Lahoz regresó a su país y le fue designado el clásico entre Barcelona y Espanyol por la fecha 15 de La Liga. Entonces, volvió a dar la nota porque sacó 15 amarillas y 2 rojas. El encuentro que finalizó 1-1 en el Camp Nou podría haber tenido otro expulsado más, pero el VAR lo llamó para que revisara su accionar y anuló la cartulina mostrada a un futbolista de la visita.

Este experimentado referí es uno de los más valorados en el certamen local, en el cual arbitra desde la temporada 2008, y cuyo máximo hito a nivel clubes fue dirigir la final de la Champions League 2020/21. “Yo antes de un partido duermo muy bien. Es verdad que me acuesto con ganas de despertarme al día siguiente, como si fuera la feria de mi pueblo o el día de los Reyes Magos. Es increíble esa sensación de niño que sigo teniendo. Y después de los partidos, no te voy a engañar. Si han habido situaciones grises, no controlo los pensamientos. Entonces me cuesta conciliar el sueño. Si ha ido bien, duermo como una marmota”, confesó en una entrevista con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la previa a Qatar 2022, su segundo Mundial tras estar presente en Rusia 2018.

