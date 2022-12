Luis Chávez fue el único mexicano que elevó su valor tras el Mundial

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico's Luis Chavez celebrates scoring their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach

Siendo para muchos, el futbolista más relevante y que mejor rendimiento tuvo de toda la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2022, el mediocampista de los Tuzos de Pachuca, Luis Chávez, resultó ser el único jugador de toda la plantilla que logró elevar su valor en el mercado, esto después de que el portal especializado “Transfermarkt” diera a conoce que su precio pasó de 6.5 millones de dólares, a ocho millones.

Ya en plena “resaca” mundialista, es poco lo rescatable que se puede tener con la actuación del “Tricolor”, ya que quedó eliminada en la primera ronda dentro de la fase de grupos, hecho que no pasaba desde el certamen de Argentina 1978. Claramente, hubo una lluvia de críticas por el escaso nivel que mostraron , especialmente durante los primeros dos encuentros ante Polonia y Argentina, donde no pudieron marcar un gol y firmaron un empate y una derrota respectivamente.

This Luis Chavez free kick was a screamer! 🤩#HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022

No obstante, los medios y gran parte de la afición “Azteca” también reconocieron la labor de Luis Chávez, pues dentro de todo lo malo, fue de los pocos jugadores que mostraron un buen nivel en el trámite de los partidos; eso sin mencionar el buen gol de tiro libre que marcó en el duelo ante Arabia Saudita en el tercer partido del sector. Más allá de haber sido un tanto muy vistoso y que hasta fue catalogado por la FIFA como uno de las mejores dianas del certamen, el oriundo de Jalisco dejó buenas sensaciones.

Tan solo basta mencionar que el mediocampista del actual campeón del fútbol mexicano, fue de los pocos jugadores que disputaron todos los minutos posibles con el “Tri” dentro de la justa mundialista. Gracias a su buen 2022, el canterano de los Xolos logró ser convocado por primera vez a la selección nacional y bajo el mando de Gerardo Martino. Desde su debut en el combinado azteca en abril del 2022, Chávez se volvió un atleta habitual en las convocatorias hasta llegar a disputar su primera Copa del Mundo.

Siendo uno de los jugadores “revelación” para México, bastante se comenzó a especular sobre el interés de varios clubes europeos para adquirir su ficha en este mercado invernal; sin embargo, ahora cualquier equipo que toque las puertas para preguntar por su carta, tendrá que desembolsar una mayor cantidad de dinero, pues su valor se elevó un 25%.

Pese a ello, el presidente del Club Pachuca, Armando Martínez, reveló en una entrevista para Marca Claro que hasta ahora no ha habido ninguna oferta, a pesar de que el Bayer Leverkusen mostró interés en el ex jugador de los Xolos de Tijuana, así lo dejaron ver a través de un mensaje en Twitter tras su destacada actuación contra el conjunto asiático.

👀 Hola Chávez 👋 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) November 30, 2022

No obstante, el directivo de los “hidalguenses” expresó que no tendrían ningún problema en dejarlo ir en caso de tener alguna oferta del viejo continente. “No ha sonado para nada, no tenemos ningún ofrecimiento ni formal ni informal, tenemos que esperar. Pero por supuesto que tienen el apoyo de la institución para que vayan a Europa, que es otro de sus sueños, ya cumplieron uno, que fue estar en un Mundial”.

