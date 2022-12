Rayados regresa a futbolista mexicano proveniente de Rumania

El joven mexicano es nuevo refuerzo de los Rayados para el Clausura 2023

A pocos días de que inicie el Clausura 2023 de la Liga MX, los 18 clubes del máximo circuito siguen buscando refuerzos para el certamen, algunos más que otros, pero como era de esperarse, los Rayados de Monterrey dieron de que hablar al repatriar una vez más a un futbolista mexicano que militaba en el viejo continente, siendo en esta ocasión el joven Omar Govea, atleta que gran parte de su carrera la ha hecho en Europa.

Con la firme intención de seguir siendo protagonista y contendiente al título de la liga, los Rayados reforzaron una vez más su plantilla pero siendo en esta ocasión con puros mexicanos, pues ya tienen cubiertas sus plazas para atletas no nacidos en México. A raíz de ello, la directiva del club encabezada por José Antonio Noriega llegó a un acuerdo con los altos mandos del Voluntari de Rumania para ceder por seis meses con opción de compra a Omar Govea.

Si bien, el nacido en San Luis Potosí llevaba siete años dentro del fútbol europeo, realmente nunca terminó de sobresalir o brillar en alguno de los clubes en los que estuvo. Por este mismo motivo fue que el canterano americanista vio con buenos ojos el regresar al balompié azteca, pues sabe que tiene mayor oportunidad de ser visto por los directivos y futuro estratega del Tricolor y priori, poder llegar a defender los colores de la camiseta nacional.

“Por poco tiempo estuve desaparecido del radar, ahora tengo oportunidad de que la gente pueda verme, que estoy en uno de los mejores equipos de México, estoy en buena edad para seguir aprendiendo. El club me dará las facilidades para trascender”, señaló el ex futbolista del Royal Amberes de Bélgica haciendo hincapié en que quiere tener un mayor protagonismo y darse a conocer dentro de la afición mexicana.

Posteriormente, se mostró emocionado por la oportunidad de llegar al conjunto regio. “Volver a Rayados es volver a un equipo que juega para campeonar. Siempre me visualicé, yo tomé una buena decisión; quiero vivir esa experiencia, jugar mi primer clásico, ¡Quiero comerme la liga! eso es a lo que vine. Estoy con opción a compra, espero que al final del préstamo digan que fue una buena decisión”.

Por último, señaló la importancia que le dará al tratar de mostrar un buen nivel y cosechar buenos resultados con los del Barrial, pues su firme intención es disputar la Copa del Mundo del 2026, misma que tendrá lugar en los tres países norteamericanos. “Cuando me fui, no me esperaba que Monterrey tuviera esas instalaciones. Las buenas actuaciones me pondrán en Selección nacional, pero primero es impresionar al entrenador”.

"Monterrey es un equipo que pelea por el campeonato. Voy a dar el máximo esfuerzo por cumplir las expectativas del Club, de estar arriba y conectar con la Afición". @96Govea 🗣️🔥



¡Mira las declaraciones completas de nuestro nuevo jugador! 💙 — Rayados (@Rayados) December 22, 2022

Cabe destacar que Omar nunca logró debutar de manera oficial en el máximo circuito del fútbol mexicano, pues a sus 18 años fue cedido a los Mineros de Zacatecas en la Liga de Expansión, club con el que tampoco vio acción en la liga, solamente dentro de la ya extinta Copa MX. Posteriormente emigró al viejo continente con el Porto B en busca de poder trascender y a pesar de que se consolidó con el segundo equipo de los “Dragones”, nunca logró ascender a la primera división.

Omar Govea, mediocampista del Zulte Waregem, (Foto: Twitter@96govea))

Tras dos años en la segunda división de Portugal, Govea emigró y probó suerte en tres diferentes clubes de Bélgica en donde si logró más constancia y se afianzó en la titularidad de cada club. No obstante, a mediados del 2022 se fue al fútbol de Rumania con el Voluntari, equipo con el que pasó sin penas ni glorias. Ahora, llega a la Liga MX con sed de revancha y con ganas de demostrar todo su potencial.

