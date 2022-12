De protagonistas a hinchas: los futbolistas y entrenadores que viajaron a Qatar para ver a la selección argentina campeona del mundo

Darío Benedetto y el representante Christian Bragarnik, presentes en la final de Argentina ante Francia

(Enviado especial a Doha, Qatar) Ellos están acostumbrados a ubicarse del otro lado de las tribunas. Sobre el césped de cualquier estadio. Puede ser de un lado de la línea de cal o del otro, pero siempre como protagonistas. Esta vez el hecho histórico los empujó a ser testigos. A viajar más de 13 mil kilómetros para convertirse en fanáticos del deporte que aman. Estuvieron presentes en las tribunas de los distintos estadios a lo largo del Mundial y muchos de ellos tuvieron el privilegio de ver a la selección argentina campeona del mundo en el Lusail Stadium. Son entrenadores o futbolistas que cambiaron el chip en Doha por un par de horas.

Uno de los que se colgó en el medio de la popular fue el ex delantero de River Plate –y actual goleador del Austin de la MLS– Sebastián Driussi, quien no dudó en compartir en su Instagram las postales parado en la tribuna argentina revoleando su camiseta. Estuvo en las instancias finales y hasta se llevó un regalo especial: las casacas de Leandro Paredes y Enzo Fernández, con quienes mantiene una amistad. El detalle es que Seba vistió la albiceleste en distintas selecciones juveniles.

También fue noticia el viaje que realizó Darío Benedetto, quien interrumpió su pretemporada en Boca para trasladarse a Qatar con la idea de seguir de cerca la definición ante Francia. El Pipa, que incluso fue parte del recordado partido ante Ecuador que clasificó a Argentina a Rusia 2018, estuvo acompañado por su familia y también por el representante Christian Bragarnik, con quien mantiene una sociedad en el Elche de España.

Driussi no se quiso perder la final del Mundial

En el rubro de entrenadores se destacaron las presencias de Pablo Guede y Sebastián Battaglia. El ex DT de Nueva Chicago y San Lorenzo, de último paso por el Málaga de España, llegó acompañado por su hijo y hasta fue divisado por Infobae en el último banderazo que se realizó en Souq Waqif alentando como un fanático más. El ex conductor de Boca Juniors, por su lado, dijo presente en varios partidos, inclusive la final, acompañado siempre por su familia.

Otro dos que presenciaron varios partidos fueron Ramon Ábila y Miguel Caneo. Wanchope, que es parte del plantel de Colón y se ausentó a algunos días de pretemporada por el Mundial, celebró la final en sus redes sociales con una foto de su hijo en la concentración de la selección argentina. Este medio intentó entrevistarlo en la previa del duelo de octavos de final con Australia en el Estadio Áhmad bin Ali, pero prefirió no hablar en ese entonces. El ex mediocampista de Boca, por su lado, ya retirado de la actividad, compartió su intensa actividad en suelo qatarí por redes sociales en un viaje que realizó con amigos. También dijo presente el ex mediocampista de Estudiantes de La Plata, Gabriel Peñalba, quien estuvo en el 974 Stadium ante Polonia y también en los octavos de final contra Australia.

Battaglia con su familia

A estas caras representativas de distintas instancias del fútbol argentino hay que sumarles también a aquellos que tuvieron una aparición más formal por cuestiones laborales con cadenas de TV o por invitaciones especiales de la FIFA. Pablo Zabaleta, Maximiliano Rodríguez, Oscar Ruggeri, Sergio Goycochea, Javier Zanetti, Mario Alberto Kempes, Sergio Batista, Gabriel Batistuta, Juan Pablo Sorín, Hernán Crespo, Diego Simeone, Nery Pumpido y hasta el recientemente retirado Sergio Agüero –que en realidad fue uno más del plantel a lo largo de la Copa del Mundo– son algunos de los que alguna vez fueron protagonistas estelares en el campo de juego y ahora decidieron vivirlo desde las tribunas.

El ex Estudiantes Gabriel Peñalba, un hincha más

El ex Boca y Quilmes, Miguel Caneo, estuvo en varios partidos de la Copa del Mundo

El goleador de Colón, Ramón Wanchope Ábila, con su hijo

El entrenador Pablo Guede con su hijo





El vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, presenció varios partidos en un rol más formal cercano a la FIFA e inclusive jugó el partido de leyendas (Foto Reuters)

Pablo Zabaleta (que viajó como comentarista de TV y fue parte del partido de leyendas de FIFA) y el Cholo Simeone en el palco con el presidente de FIFA (Foto: Reuters)

