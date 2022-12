Tagliafico reveló las promesas que la selección argentina deberá cumplir por salir campeón del Mundial: tatuajes, tinturas y peinados osados

El agradecimiento de Scaloni a la gente y la perspectiva de Tagliafico de cómo lo vivió el entrenador

Los festejos de Argentina campeón del Mundial Qatar 2022 acaban de comenzar y el Lusail Iconic Stadium fue el epicentro. Una vez que la delegación finalizó las celebraciones en el campo de juego y los vestuarios, se retiraron hacia la Universidad de Doha para ducharse y comenzar el regreso al país. Antes de irse de la nación asiática, varios de los protagonistas pasaron una última vez por AFA Estudio para distenderse un momento y contar sus perspectivas de lo que fue la final frente a Francia.

Uno de los que tomó el micrófono fue Lionel Scaloni que le habló directamente a los hinchas. “Gracias a la gente por el apoyo. La verdad que es increíble. Lo hemos vivido de una manera, como un hincha más y nos dieron una mano bárbara. Principalmente en los momentos de dificultad como con Arabia, ahí sentimos el apoyo de la gente y eso es único. Creo que todavía no caímos, esperemos llegar para poder abrazarlos a todos. Aunque sea unos días de alegría a nuestro país que tanto lo necesita. Vamos a pasar unas navidades y un año nuevo de los mejores de la historia nuestra”, reflexionó el seleccionador.

A continuación, le regalaron un muñeco de Scaloni al técnico y Nicolás Tagliafico, que estaba presente en la sala, aprovechó a contar detalles de cómo Lionel vivió la Copa del Mundo. “Ahora cuando estábamos volviendo en el micro, estaba como duro. No festejaba. Estuvo todo el Mundial así, de la cabeza pensando en lo que venía, en los detalles. Una locura, no disfrutó. Incluso ahora que salimos campeones. Es el que más tiene que disfrutar y no disfrutó. Pero bueno, cada uno se lo toma a su manera”, explicó el lateral.

Tagliafico explicó que no sabía que era titular y su versión de los penales

El futbolista del Olympique de Lyon fue titular en la final pero reveló que cuando llegó al estadio estaba convencido que jugaba Marcos Acuña: “Yo llegué a la charla y no sabía que jugaba. A ver, yo pensaba que jugaba el Huevo. Llegué a la charla, vi mi nombre y se me abrieron los ojitos. Esas cosas que salen y me ha pasado en la final con Italia. Salió y así nos fue”.

Nicolás defendió de buena manera su carril y contó cómo vivió en primera persona los momentos críticos del partido. “Yo creo que fue la mejor final de la historia. Tenía un cagazo, porque no puede ser... recién estábamos comiendo y pasaban el partido. A los 77′ íbamos ganando 2-0. Que te hagan un 2-2, era un no puede ser, está pasando de nuevo. Qué manera de sufrir”, relató Tagliafico.

Además, le consultaron sus sentimientos en la agónica atajada de Emiliano Martínez en la última jugada del segundo tiempo extra: ”Yo ya estaba afuera. Estaba tirado en el banco, no estaba mirando el partido porque me bajó la presión. Casi la quedo ahí. A Marito le pedí algo dulce. La veo por la pantalla. Los penales no los vi tampoco. Estaba abrazado con los chicos, vi el de Mbappé, el de Messi y ahí cerré los ojos para rezar. No los abrí más. Ya tendré tiempo para volver a verlos. Cuando ganamos y escuché el grito arranqué a correr hacia el Dibu”.

Por otro lado, algunos de los jugadores que pasaron contaron sus promesas por salir campeones. “Nosotros prometimos Huevo, Germán, yo, el Dibu y Guido tatuarnos la copita del mundo con nuestros números. De la banda del mate”, contó Rulli. “Yo me tengo que teñir de rubio y tatuar la espalda”, agregó Pezzella recordando su palabra. Además, filtraron que Javier Zanetti dijo que se iba a cambiar el peinado si Argentina se coronaba campeón del mundo.

