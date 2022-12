El alocado minuto a minuto de Emanuel Ginóbili: así vivió la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Más allá de las 88 mil personas que tuvieron el privilegio de asistir a la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, fueron más de 40 millones los que vivieron y festejaron la consagración de la Albiceleste desde sus casas, entre ellos Emanuel Ginóbili.

El máximo ídolo del basquet nacional compartió sus sensaciones en directo a través de su cuenta oficial de Twitter y festejó el triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni con muy buena compañía y un gran banquete de mediotiempo.

“11:35 Entusiasmado. Un poco de tensión. Qué lindo estar en Argentina para esto”, comentó el ex jugador de la NBA, poco más de media hora antes del inicio del encuentro.

Manu ya tenía todo listo a falta de 10 minutos para el pitazo inicial del árbitro polaco Szymon Marciniak: “Pegado a la tele, qué momento! Incremento de tensión. Pensando en los jugadores”. Al lado suyo, pero más descontracturada estaba su fiel compañera: “12.10hs. Pipa relajada. Yo no tanto. Está lindo esto, eh!”.

Pero 12 minutos después todo iba a cambiar. Ángel Di María, intratable durante todo el primer tiempo, desbordó por izquierda, eludió a Ousmané Dembélé, se metió dentro del área y el hombre del Barcelona lo hizo trastabillar desde atrás. Finalmente, Lionel Messi cambió el tiro desde los 12 pasos por gol: “12.22 Gooooooooool! Vaaaaaamos. Veo a la familia de Messi y me emociono. Qué locura total esto! 1 a 0″.

“12.36hs. Qué golazo. Tremendo! Di María”, aseguró El ex jugador de San Antonio Spurs con la distinguida definición del Fideo para estampar el 2-0 final con el que Argentina se fue al descanso. “Fin del 1er tiempo. Primera exhalación completa. La rompieron estos flacos. Partidazo”.

En el entretiempo, Manu compartió con sus más de 4,8 millones de seguidores en Twitter su almuerzo. En la imagen se pudieron ver sanguchitos de miga, y dos tablas de picada con variedad de quesos y fiambres.

Comenzó el segundo tiempo, la comida volvió a quedar en un segundo plano para darle paso nuevamente a la tensión y el nerviosismo del segundo tiempo, pero algo andaba mal: “13.19hs. “Me cayeron mal. No es momento para la digestión”. Los problemas no fueron solo digestivos, sino también afectivos ya que a los 80 y 81 minutos iba a llegar el descuento de Francia y posterior empate: “13.43hs. ay ay ay”; “13:44.Empata Francia en 3′. Durísimo baldazo de agua fría. Una final del mundo no puede ser fácil. Vamos! A remarla de nuevo!”.

Argentina no pudo, los 90 llegaron a su fin y en la espera al inicio del tiempo suplementario, Ginóbili fue claro: “14.01hs. Qué tensión! Increíble final! Vamos al suplementario con los huevos en la garganta...”. Si bien Manu fue uno de los deportistas argentinos que más soportó la presión que genera un partido decisivo, en su cuenta de Twitter ironizó: “14.14hs. Me fui a caminar...”, en medio del primer tiempo extra.

MANU GINOBILI FESTEJÓ EL GOL DE MESSI

“14.30hs! Menos mal que volví! Gooooooool. Pipa lo gritó conmigo!”. Ginóbili explotó de alegría tras el gol de Lionel Messi a los 108 minutos. El ex referente de la selección nacional de básquet se filmó gritando el gol junto a Pipa, esta vez sí más exaltada que al principio. Sin embargo, nuevamente iba a llegar el golpe de los franceses con el penal de Mbappé: “3 a 3. Esto es increíble! Qué final!”.

Y llegaron los penales: Después de una tanda para el infarto, en la que Dibu pudo contener el disparo de Kingsley Coman (También erró Aurélien Tchouaméni) y Montiel sentenció la definición, Manu festejó: “14.45hs. Argentina Campeón Mundial! Qué emoción!!”





