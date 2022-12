Todos para Messi y Messi para todos

Messi transcurre su Mundial más pleno, maduro, enfocado, en estado de gracia, tan genial como siempre y tan brillante como nunca en una Copa del Mundo (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Por la Selección Argentina. Por su gloriosa historia. Por el fútbol argentino. Por los 45.000.000 de argentinos. Por sus clubes de pertenencia, ya sea los que los vieron patear las primeras pelotas en canchas de baby y potreros de los más diversos rincones del país o los que les permitieron iniciar el sueño de profesionales en Primera. Por sus carreras. Por sus formadores. Por sus familias. Por sus amigos. Por ellos mismos… Cada uno de ustedes podría agregar algún motivo por el que este grupo de jugadores de Lionel Scaloni quisiera cumplir este domingo el sueño de ser campeón del mundo. Pero tal vez, si hubiera que elegir sólo uno, posiblemente, 25 de ellos coincidirían en la misma respuesta: por Lionel Messi.

Y no se trataría de una respuesta de cassette de ésas a los que suelen apelar ciertos futbolistas sino de la confirmación de la gratitud y admiración por ese compañero que, para algunos, fue el ídolo de la foto de chiquito y para otros un compañero de ruta de toda una vida en celeste y blanco. El que a unos les abrió las puertas de la Selección y los hizo crecer a su lado. Y el que con otros compartió las lágrimas de las noches más difíciles. El compañero y el mito. El capitán y la leyenda. El líder absoluto en el vestuario, capaz de conmover con una arenga o de macarle la cancha como en el portero a un rival que se pasa de la raya, y el líder absoluto sobre todo adentro de la cancha a la hora del juego. Messi transcurre su Mundial más pleno, maduro, enfocado, en estado de gracia, tan genial como siempre y tan brillante como nunca en una Copa del Mundo. Y verlo así sólo hace que sus compañeros redoblen la entrega y el compromiso como una guardia pretoriana dispuesta a inmolarse para la gloria eterna de su Augusto.

Tras ese debut decepcionante ante Arabia Saudita, con un gol de penal y un segundo tiempo a tono con la frustración general, tal vez haya que buscar en el entretiempo con México ese momento donde frotó la lámpara para despertar el genio. El partido se consumía con un 0-0 que dejaba a la Selección más cerca del aeropuerto Hamad que del sueño mundialista cuando Messi recibió la pelota de Ángel Di María a unos 25 metros del arco. Ahí donde no había ni siquiera una situación de peligro, ni una chance clara, ni un indicio para que los relatores prepararan la garganta, de la nada, sacó ese zurdazo que eludió tres pares de piernas mexicanas y a un Ochoa que no llegó a ni a rozarla pese a la estirada. Con Australia, junto a un concierto de pases, frenos y aceleraciones para cuidar la pelota, llegó una definición con su sello para convertir su primer gol en un mata mata de Mundial. Justo a tiempo para enterrar rápido ese viejo karma. Con Países Bajos maradoneó adentro con un pase de ciencia ficción a Nahuel Molina y maradoneó afuera con Van Gaal y el grandote Wout Weghorst. Y Con Croacia hizo que las tapas de diarios de España como As se preguntaran “¿De qué planeta viniste?”.

Lionel Messi y Julián Álvarez celebran el gol para Argentina en la victoria 3-0 ante Croacia en la semifinal de la Copa Mundial, el martes 13 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar (AP Foto/Martin Meissner)

Si él, el capitán y conductor, vuela como en aquellos años dorados en Barcelona, entonces cómo Dibu Martínez no va a estirarse hasta el infinito y más allá para bancarlo cuando Qatar 2022 es una moneda al aire en los penales. Y cómo los centrales no van a dejar el alma en cada cruce para respaldarlo. Y cómo Alexis Mac Allister no va a aparecer con un gol para rescatarlo de un penal fallado. Y cómo Rodrigo De Paul no va seguir metiendo y auxiliándolo por más que los músculos le pidan descanso. Y cómo Julián Álvarez no va a correr un maratón por partido para acompañarlo hasta abajo del arco por si hay que empujarla.

Si en definitiva, si hay una razón que los mueve y los compromete, es darle el mejor final al mejor Lionel Messi de los Mundiales.

