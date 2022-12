¿Nació una cábala? La particular coincidencia de la selección argentina con Dibu Martínez antes de la final ante Francia

Emiliano Martínez festeja el pasaje a la final tras vencer 3-0 a Croacia (Reuters)

El ciclo de Lionel Scaloni al mando de la selección argentina tuvo como hito el fin de una racha de 28 años sin títulos con la Copa América 2021 en unos festejos que continuaron con el triunfo en la Finalissima ante Italia, pero este domingo se buscará ampliar la vitrina con la consagración frente a Francia en la final del Mundial de Qatar. Estos tres partidos cuentan con una llamativa coincidencia que se cristalizará en la conferencia de prensa previa al duelo.

El Centro Nacional de Convenciones de Qatar contará con la presencia de Scaloni para dialogar con los medios presentes. El protocolo FIFA obliga la presencia de un jugador para asistir a este evento y el elegido para esta ocasión fue el arquero Emiliano Martínez, quien no será la primera vez que estará en una rueda de prensa en la previa a una final. Dibu también había sido el futbolista designado antes de los cruces contra Brasil en el estadio Maracaná y frente a la Azzurra en Wembley. Y este sábado desde las 9.30 (hora argentina) no será la excepción porque se mantendrá una costumbre que, hasta el momento, ha dado muy buenos resultados.

Esta no es la única particularidad que rodea a las conferencias de prensa de la selección argentina y, en esta ocasión, la casualidad cuenta con Lionel Messi. El emblema de la Albiceleste había estado presente en la primera que se realizó en la antesala al debut contra Chile en el Estadio Olímpico Nilton Santos por el Grupo A de la última Copa América desarrollada en Brasil. Esto se replicó horas antes del encuentro que señaló el inicio del Mundial de Qatar para el equipo nacional. Nunca ganó. El primer encuentro cerró con un empate ante el elenco trasandino, mientras que el restante terminó en derrota ante Arabia Saudita por el Grupo C. Pero ambos arranques contaron con una similitud en los resultados: tras un traspié, no perdió más.

Las conferencias de prensa del Dibu Martínez en la final de la Copa América 2021 y la Finalissima

Lo que pudo haber nacido como una cábala continuará este sábado con Martínez, un guardameta que llegó a la cita y se consolidó como uno de los mejores del Mundial. “Sueño con ganarlo y ser el mejor arquero de la Copa del Mundo”, había afirmado en octubre pasado en una entrevista con Star+ y lo está logrando porque los mejores en ese puesto llegaron al último partido.

El arquero del Aston Villa mostró mucha solvencia en cada intervención hasta ser crucial en la llave de cuartos de final ante Países Bajos después de tapar los primeros dos penales de la serie, mientras que Hugo Lloris mostró su preponderancia para cerrar su arco bajo siete llaves ante los problemas defensivos que exhibió Francia en lo que va del torneo y se convirtió en el arquero con más partidos en Mundiales (20).

