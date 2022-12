Las revelaciones de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico a días de la final del Mundial: el mejor apodo en el plantel y los detalles del torneo de truco

Lautaro Y Taglia Dieron Detalles Del Torneo De Truco Realizado En La Concentración

El día después de la goleada 3-0 de Argentina a Croacia que significó el pase a la final del Mundial Qatar 2022, Lionel Scaloni determinó día de descanso para todos los integrantes del plantel. Las familias de cada uno de los protagonistas ingresaron a la Universidad de Doha y los jugadores disfrutaron a su manera el premio por haber accedido al partido definitivo del próximo domingo 18 de diciembre frente a Francia. Como ocurre a diario, AFA Estudio tuvo su programa pero un problema con el invitado obligó a cambiar los planes.

El stream conducido por Sebastián Varela del Río y Sebastián Fernández arrancó demorado ya que el entrevistado no llegó en horario. Tras varios minutos de vuelta, llegaron dos futbolistas de la Selección para salvar la jornada: Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez. El delantero y el defensor izquierdo compartieron una amena charla donde contaron detalles del torneo de truco interno que se llevó a cabo en los primeros días que la Albiceleste se instaló en el país sede de la Copa del Mundo.

“Con Lauti perdimos el primer partido en el truco. Viste que hay un torneo. Estábamos nosotros dos y Juancito Foyth. Jugamos contra Paulo Dybala, Nico Otamendi y Fideo Di María que llegaron a las semifinales ellos”, comenzó relatando Tagliafico. El Toro, por su parte, aprovechó para tirarle la culpa al futbolista del Villarreal por quedar eliminados tan temprano: “Jugábamos nosotros dos contra los otros tres y Juancito Foyth que no nos decía las cartas que tenía. Estaba jugando al solitario, no miente”.

Lautaro Martínez Y Nicolás Tagliafico Admitieron A Qué Se Van A Dedicar Cuando Se Retiren

Lautaro además contó que pensó que las series era al mejor de un partido e hizo reaccionar a uno de los rivales por una confusión. “Ganamos el primero y yo me levanté rápido. Dije ‘gané' y me iba para la pieza. Corte, ya está. ‘¿Adónde vas pibe?’, me dice Otamendi. Los otros dos los perdimos”, explicó Martínez. Por otro lado, Tagliafico añadió que hubo un trío que levantó muchas dudas con su progreso: “Viste cuando cae el que tiene la expectativa. No el que organiza, sino el que uno dice que son los ganadores. Sabíamos que habían unos que tenían que llegar a la final y como no llegaron, el torneo perdió fuerza. Como que ya está, dejalo ahí. Había un equipo que avanzó y avanzó. En el pizarrón iba avanzando. Hace cuatro años que no los veía jugar y ganan todos los partidos. No sé cómo hacen”.

Un poco más relajados, los conductores le consultaron a los dos invitados qué planean hacer cuando cuelguen los botines. “Me gustaría correr autos. Me gusta la velocidad. Veremos... un auto, cualquier cosa”, reveló Lautaro generando sorpresa en la sala. Tagliafico, por su lado, reconoció que el stremear sólo lo utiliza como hobby y no como algo para el futuro mientras que sí está dispuesto a ser director técnico. A la hora de sortear la camiseta que Emiliano Martínez utilizó contra México, Nicolás hizo público uno de los tantos apodos del arquero pero no lo explicó: Dinamita.

La Anécdota De Wi-fi, El Colaborador De La Selección Argentina

A continuación, el Toro lanzó una pregunta al aire y aprovechó para contar cómo llegó un integrante de la delegación al staff de Argentina. “¿Cuál es el mejor apodo? Al lado tuyo, al lado tuyo... Wi-Fi. Hay que agradecerle a Wi-Fi, es la vida. Más para la gente que juega a los jueguitos. Cuando estuvimos en la Copa América que arrancó él, el Wi-Fi de AFA era muy malo. De baja calidad, no funcionaba. Llegó el muchacho, empezó a sistemar todo, los jueguitos andaban para el Dibu, para los streamings. A partir de ahí, comenzó a viajar con nosotros. Excelente Wi-Fi”, concluyó el delantero.

