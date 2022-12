El 10 festeja el pase a la final

El capitán argentino es consciente de que está jugando la mejor Copa del Mundo de su vida. Es el mejor Messi de todos. Él ilusiona un país que tiene una conexión única con esta Selección. De su mano, Argentina aplastó a Croacia con Modric adentro. Hasta con alguna molestia que aceleró los corazones argentinos. Durante un rato no se podía ver el partido. Los ojos se iban a Leo tocándose la pierna, como si hubiera sentido una molestia, un pinchazo, algo. A él no le importó. De Qatar lo sacan con los pies para adelante. Fue el único rato de sufrimiento en una semifinal de Mundial. Messi superó la tremenda presión psicológica que es patear un penal y le rompió el arco a Livakovic. Inteligente, después encaró hasta el último minuto del primer tiempo. Y más tarde hizo una jugada de crack desde un lateral para servirle el gol a Julián Alvarez. Puede parecer emoción violenta, o exageración por el camiseteo, pero no es un concepto borracho de euforia: Messi juega en versión jugador del mundo a los 35 años. Aunque él minimice todo, se preparó especialmente de la cabeza para su última oportunidad de levantar el trofeo más lindo que existe. El que más quiere, por encima de la Champions y los Balones de Oro que ya amontona en su museo. Una vez declaró que no le gustaba que lo llamaran Dios. Para él, quien decide está arriba de todos. Se respeta, claro, aunque Messi está jugando para tener fieles en todas partes del planeta.

Hay quienes ponen en discusión los merecimientos en el fútbol. O en la vida. Puede ser que haya mucha gente que merece bellos milagros y nunca los tiene. En todo caso, habría que ponerle otra palabra para llegar al mismo final feliz. Messi, después de 15 años en la terraza del fútbol mundial, algo casi imposible de igualar, hizo todo para tener la misma foto que Maradona y Passarella. Hace rato que está sentado a la mesa de los grandes futbolistas de la historia, allí donde comparte con Diego, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, el Gordo Ronaldo, Cristiano y alguno más. No necesita ganar un Mundial, aunque está claro que lograrlo lo acercaría a la cabecera. Tal vez lo único que le había faltado era romperla en esta competencia. En el 2006 era pibe (19) y estaba tocado físicamente, además de que no entró con Alemania el último partido. En 2010 hizo figura a los arqueros rivales pero le faltó el gol, hasta que otra vez nos sacó Alemania casi sin competir, como diría Riquelme. En 2014, ya capitán con Sabella, la rompió toda en la primera ronda -sin él la Selección caía ahí mismo- y después le faltó ese vuelo individual en los mano a mano. Así y todo, estuvo a una jugada de dar la vuelta olímpica en el Maracaná con una Selección que fue mejor a su rival. En 2018 hizo un golazo contra Nigeria pero era difícil hacer pie en un tsunami interno con Sampaoli. En el 2022, llevó a Argentina a la final y, justo en Qatar, puede ostentar su mejor versión.

Hay Messi y hay equipo. O hay plantel. Leo le robó el premio Man of the Match por poco a Julián. El Araña es un delantero insoportable. “Huele a gol y el gol vale mucho dinero”, como dice Guardiola. Pero además es clave en las dos facetas del juego: juega, al punto que le hicieron el penal que destrabó el partido; y defiende con una presión asfixiante, una marca del River de Gallardo. Si se permite la analogía en medio de la euforia, en su primer gol contra Croacia se recibió de Kempes. Encaró la contra a toda velocidad y se llevó la pelota con rebotes en su cuerpo como el Matador en Argentina 78. Julián metió dos goles en una semifinal de Mundial y lleva 4 en total. Tremendo. Como Enzo Fernández, que con 21 años, uno menos apenas, la descosió como interno y también cuando retrocedió a jugar de 5. No es casual que se cuente que está en el radar el Real Madrid y el Liverpool. Lo mismo Tagliafico, que esperó atrás del siempre eficiente Huevo Acuña y jugó su mejor partido en un Mundial. O Mac Allister. El hijo del Colo está siempre bien ubicado, llega seguido al área y no erra pases. Alexis es otra de las revelaciones de un equipo que quiere quedar en la memoria sin ser el 11 de memoria de la Copa América. Los cuatro arrancaron de suplentes, de ahí el valor de la lista de 26 y la gestión del entrenador.

Scaloni hizo un máster en pocos años. Lo vive como un hincha pero resuelve como un entrenador de años. Rápidamente dejó el corazón en la mesita de luz en beneficio del equipo, dejó en la billetera las fotos de días felices y puso a los jugadores de mejor actualidad. Después del debut con Arabia Saudita, cuando quedó expuesto con jugadores que no estaban al ciento por ciento físicamente, operó con precisión. Agrandó el plantel y así agrandó al equipo. A veces uno queda rehén de su primera opinión, quiere darle tiempo hasta tener razón. El DT fue pragmático: no le pesó que Enzo Fernández fuera de los últimos confirmados, o que tal vez se quedaba afuera si eran 23 en vez de 26 convocados. Ni la edad. Lo vio bien, y adentro. Puede haber dudado y habría sido lógico -Sabella repetía que la duda es el tiempo de los que piensan- pero sacó a su goleador Lautaro Martínez cuando vio que Julián se comía el mundo. Línea de 4 o línea de 5 según el rival o el momento del partido. Personalidad para dejar en el banco a un crack como Di María. Hasta se dio el lujo de darles minutos a los tres jugadores de campo que no habían entrado: Dybala (le metió un lindo pase a Mac Allister), Correa y Foyth. El técnico debió gambetear palos por la forma en qué se dio su llegada, con varios cuestionamientos lógicos, pero logró seguridad con los triunfos. Scaloni fue un buen ganador. Sus ojos vidriosos después del pase a la final hablan de una emoción genuina. Argentina va por la tercera con argumentos de candidato y el mejor Messi de todos. Un pasito más...

