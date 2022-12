Comienza la era Martín Demichelis en River Plate: los tres juveniles que se suman al plantel, el cronograma de la pretemporada y los amistosos

Martín Demichelis, el elegido para reemplazar a Marcelo Gallardo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Después de ocho años y medio, River Plate comenzará una pretemporada sin Marcelo Gallardo. Luego de ponerle punto final a su exitoso ciclo en la institución, la dirigencia se movió con rapidez para apostar por Martín Demichelis como su reemplazante.

Micho, que viene de dirigir al Bayern Munich II (el equipo filial del poderoso conjunto alemán se encuentra en la Fußball-Regionalliga, cuarta categoría del fútbol teutón), estará acompañado en esta aventura por varias personas que conocen a la perfección los pasillos del Monumental.

Sus dos principales laderos serán Germán Lux y Jaiver Pinola, quienes se recibieron en la Escuela de Técnicos de Vicente López, junto a Bruno Zuculini, a finales del año pasado. Misma institución de la que egresó nada más y nada menos que el Muñeco. También estarán el profe Flavio Pérez (trabajó con el Tolo Gallego, el Ingeniero Manuel Pellegrini y Leonardo Astrada) y como entrenador de arqueros Alejandro Saccone,

Con Matías Kranevitter como primer refuerzo y a la espera de poder resolver la continuidad de Juan Fernando Quintero y el regreso de Nacho Fernández, el plantel dirá presente hoy y mañana en el River Camp para hacerse exámenes médicos. El lunes 12 comenzarán los trabajos más intensos, con un doble turno en Ezeiza. Al día siguiente el Millonario viajará por la mañana a San Luis para hacer base en Potrero de los Funes, donde realizará un amistoso el jueves 22 de diciembre ante Unión La Calera de Chile en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes.

Durante las Fiestas el plantel estará nuevamente en Buenos Aires, para el 3 de enero embarcar rumbo a Fort Lauderdale, Florida, ciudad que Napoleón escogió en algunas oportunidades para realizar la puesta punto. Además de tratar de consolidar su idea y métodos de trabajo, River Plate tendrá tres partidos en territorio estadounidense. El primero será el 10 de enero, en Austin, Texas, contra Rayados de Monterrey. Cuatro días después, en Miami, se verá las caras con Millonarios de Colombia. Luego, el 17, chocará ante Vasco da Gama de Brasil en Orlando.

Londoño, una de las promesas de River Plate

Algunas de las caras “nuevas” dentro de la pretemporada serán tres juveniles que vienen destacándose en la Reserva, que desde ahora estará comandada por Marcelo Pichi Escudero. El más conocido de los tres jóvenes que subirán al primer equipo es el delantero Flabián Londoño Bedoya. El colombiano, de 22 años, era muy bien considerado por Gallardo, pero producto de diversas lesiones nunca pudo asentarse y ganarse la chance de debutar de manera oficial con el “manto sagrado”.

El oriundo de Ebéjico llegó a Núñez desde el Club Deportivo La Masía luego de ser observado por Gustavo Fermani en Medellín. Juega de 9 y su principal referente es Radamel Falcao García. “Soy un centrodelantero al que le gusta estar siempre dentro el área. Me gusta tirar muchas diagonales. Tengo buen juego aéreo y manejo los dos perfiles. Soy goleador. Me gusta jugar entre los centrales rivales y también pivotar”, manifestó hace algunos años en la página oficial del club.

Franco Alfonso, mediocampista ofensivo de 20 años

También tendrá su chance de mostrarse Franco Alfonso, un interesante mediocampista ofensivo de 20 años. Será su primera pretemporada con la Primera, aunque no la primera vez que trabaje junto a las principales estrellas del Millonario. En algunas prácticas fue utilizado por el Muñeco y estuvo en el banco de suplentes contra Talleres de Córdoba y Patronato por la Liga Profesional y Copa Argentina, respectivamente. Fue una de las figuras del por entonces elenco comandado por Jonathan La Rosa, al disputar 24 juegos y convertir cinco goles. Tiene contrato hasta diciembre de 2023 y una cláusula de salida de 15 millones de dólares.

El joven nacido en Morón tiene como espejo a Juan Fernando Quintero y Eden Hazard y comenzó con su vínculo con la pelota en el baby fútbol del club El Porvenir de Castelar. “Estaba en los Infantiles de Vélez, en la Liga, pero no me ficharon. Un día jugué un partido contra River y me dijeron si no quería venir a probarme. Eso fue en 2015, me vieron Gustavo Fermani y Juanjo Borrelli. Estuve 3 días y me ficharon. Jugaba de enganche y después pasé a ser volante por izquierda o por la derecha”, rememoró.

Lucas Lavagnino, el arquero de 18 años que hará la pretemporada con Primera

Otro chico al que ya le había puesto el ojo Gallardo y que estará en el River Camp junto a la Primera será el arquero de 18 años Lucas Lavagnino. Con 1.90 y buen manejo del área para cortar centros, el oriundo de Palermo supo ser convocado a inicios de este año por el Muñeco para formar parte del grupo en un amistoso ante Huracán.

“Salgo mucho a cortar los centros, achico rápido en los mano a mano y juego bien con los pies. Para eso fue una ventaja el haber jugado de 9″, se describió el joven que inició su camino como delantero en el Club Leloir de San Miguel. Tras no tener continuidad en Argentinos Juniors decidió probarse en River Plate, donde lo ficharon en 2014.

En contrapartida, Demichelis no podrá contar durante la primera parte de la pretemporada con una de las principales figuras del equipo, como lo es el chileno Paulo Díaz. El defensor retornó de una gira con la Selección de Chile presentando una lesión meniscal interna en su rodilla derecha, por lo que fue sometido a una artroscopía. “El procedimiento se realizó exitosamente y el jugador ya se encuentra iniciando la recuperación en su domicilio. Se espera que pueda sumarse a los trabajos de pretemporada junto al resto del plantel en enero en Estados Unidos”, advirtieron desde el club.

Cronograma de la pretemporada y amistosos:*:

10/12: vuelta a los entrenamientos y exámenes médicos en el River Camp.

11/12: segunda tanda de controles médicos y exámenes en el River Camp.

12/12: Primer entrenamiento con doble turno.

13/12 viaje a San Luis por la mañana para realizar la primera parte de la pretemporada en Potrero de los Funes.

22/12: amistoso contra Unión La Calera de Chile en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes.

23/12: regreso a Buenos Aires por la mañana.

Del 24/12 al 26/12: jornadas libres por la Navidad.

Del 27/12 al 29/12: entrenamientos en el River Camp.

Del 30/12 al 2/1: jornadas libres por Año Nuevo.

Del 3/1 al 18/1: pretemporada en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

10/1: amistoso contra Rayados de Monterrey. A las 23, en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

14/1: amistoso contra Millonarios de Colombia. A las 21.30, en el DRV PNK Stadium de Miami.

17/1: amistoso contra Vasco da Gama de Brasil. A las 21.30, en el Exploria Stadium de Orlando

*Podría sumarse otro partido amistoso en los próximos días

