El entrenador del Real Madrid destacó a dos figuras de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022

Carlo Ancelotti ganó siete títulos en el Real Madrid

Una de las máximas revelaciones de la selección argentina en este Mundial de Qatar es, sin dudas, Julián Álvarez. El delantero del Manchester City tuvo un gran semestre en Inglaterra con excelentes rendimientos que lo elevaron en la consideración del elenco nacional hasta desbancar a Lautaro Martínez como titular indiscutido de la Albiceleste y está apuntado a ser uno de los mejores jugadores del mundo.

Así lo catalogó el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien lo ubicó a la altura de grandes futbolistas como la figura de Francia, Kylian Mbappé. Ante la consulta sobre lo que viene observando en la Copa del Mundo, dejó su impresión: “Estamos en una fase de transición, sobre todo para los delanteros”. “Están terminando Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo, Suárez, Cavani, Messi y Benzema, que tienen 35 años, Lewandowski lo hará el año que viene”, declaró el técnico que colocó al exhombre de River Plate en el pedestal de los jugadores que dejarán su huella de cara al futuro, ya que indicó que ese lugar “está representado por Mbappé, Richarlison, Haaland, Julián Álvarez y Darwin Núñez”.

Álvarez ya convirtió 2 goles en la Copa del Mundo, mientras que acumula 7 festejos y 2 asistencias en 20 partidos al mando de Pep Guardiola en los Ciudadanos dentro de un equipo que alternó titularidad con suplencia porque el centro del ataque lo comanda el propio Erling Haaland, la estrella noruega que metió 29 tantos en 24 encuentros en lo que va de la temporada.

En la entrevista que brindó para el diario italiano Corriere dello Sport también criticó el nivel que observa en la competencia, ya que en su mirada “no está siendo un buen Mundial” y aseguró que “poco o nada quedará de Qatar 2022″. Una de las cosas que ponderó fue la actuación de otro hombre de la selección argentina tras declarar que solo se “han destacado algunos futbolistas ya conocidos como Mbappé, Richarlison, Vinicius, Bellingham, Julián Álvarez, Guido Rodríguez y Bono, el portero marroquí que lo hizo muy bien en Sevilla el año pasado”.

Guido Rodríguez disputando una pelota con el Chucky Lozano en la victoria argentina por 2-0 ante México

Por otro lado, se metió en la interna creada en Portugal con Cristiano Ronaldo después de que el entrenador, Fernando Santos, lo haya llevado al banco por un gesto que lo molestó. Su reemplazante fue Goncalo Ramos, quien convirtió tres goles en la goleada 6-1 ante Suiza por los cuartos de final y Ancelotti se llevó una sorpresa porque “no lo conocía” al jugador del Benfica.

A continuación, respaldó a CR7 después de haber compartido estadía en el Real Madrid entre 2013 y 2015. En su primera etapa al frente del Merengue, ganó cuatro títulos, entre ellos la UEFA Champions League gracias a un aporte fundamental del delantero, quien fue el máximo goleador de la competición con 17 tantos.

“Lo he entrenado dos años y cero problemas. De hecho, me los resolvió. ¿Alguien que marca al menos un gol por partido puede ser considerado un problema? Cristiano entrena muy bien, está atento a los detalles, todo me resultó fácil de gestionar. Es un jugador excepcional”, contó el exentrenador de Juventus, París Saint-Germain y Bayern Múnich, entre otros.

Cristiano Ronaldo ingresó los últimos 18 minutos de la victoria portuguesa en el Estadio Lusail

Sin embargo, detalló que sus 37 años complejizan la competencia frente a otros jugadores más jóvenes: “Probablemente todavía se sienta veinteañero porque está bien, tiene las respuestas que busca en su cuerpo. Siempre ha cuidado el cuerpo de forma casi paroxística. Sin embargo, la competencia se ha puesto dura, en Portugal alguien como Leao parte desde el banquillo”. “Conmigo habrá jugado cien partidos y marcado más de cien goles, alguien que mete 50 todos los años es sólo bueno para el equipo”, sentenció.

Por último, destacó que Brasil es el equipo “más completo” del Mundial. “Tiene calidad, frescura, experiencia y la experiencia en situaciones así cuenta mucho”, añadió. Una de sus figuras es Vinicius, pupilo suyo en la Casa Blanca: “Hoy está mucho más seguro, más convencido y el equipo lo siente y lo busca. Él y Mbappé tienen una característica poco común. Quien le ve en directo le cuesta creer que un futbolista pueda tener esa explosividad y esa velocidad de base”.

