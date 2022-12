A la Furia Roja solo le quedó el color de la camiseta: España hizo todos los méritos para ser eliminada del Mundial de Qatar

El análisis de Martín Liberman de la derrota por penales de España

(Desde Qatar) España se quedó afuera de la Copa del Mundo. Y la verdad es que ha sido un golpe, un cimbronazo, una sorpresa rutilante. Es un shock enorme para el Mundial de Qatar. Habían pasado todos los favoritos; sin excepción. Habían ganado las llaves todos los que la debían ganar: Países Bajos, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil y Croacia, hasta que llegó el primer bombazo. Y justamente es con una España que hizo todos los meritos para ser eliminada del Mundial.

Era un equipo que jugaba sin intensidad, que jugaba “fulbito”, toques intrascendentes... Tocar mucho la pelota no significa jugar bien al fútbol. Jugar todo el tiempo con el arquero, con los centrales, para los costados y profundizar muy poco no significa jugar mejor que los demás. Es un concepto, una concepción, una forma y un método válido que me atrevo a discutirlo. No sos más contundente por tener más la pelota o por cuántas veces la tocás, y queda demostrado porque España no fue un buen equipo.

Ahora, me llamó poderosamente la atención su entrenador durante todo el campeonato. No porque él haga streams o porque participe en redes sociales, me encantaba su vínculo con el público. Hablaba de todo Luis Enrique, pero me sorprendió que él quisiera todo el tiempo desde el púlpito enseñarnos cómo hay que vivir, cómo hay que tomarse todo, cómo hay que jugar, cómo tiene que ser el fútbol, la táctica o la estrategia.

Qatar 2022 - Marruecos Vs España - Resumen Del Partido

En definitiva, uno puede recoger o tomar lo que quiera de lo que diga el entrenador, pero lo que más me llamó la atención y me hizo mucho ruido fue cuando Luis Enrique dijo que no le importaba ganar. A mí me resultó algo imperdonable para el entrenador de una selección grande como es España. ¿Cómo va a decir que no le importa ganar? ¿A qué vino a la Copa del Mundo? Él decía todo el tiempo: “Ojalá nos quedemos. Uno aquí nunca sabe cuándo hace la maleta”. Que no te importe ganar va de la mano con tener un rasgo absolutamente inhibitorio del triunfo porque si no te importa ganar... ¿Cuál es el método de la búsqueda por la victoria? No te importa ganar, pero querés seguir avanzando; no te importa ganar, pero querés eliminar a tu rival. Raro, muy raro.

Y, después, su equipo no estuvo a la altura. Parecía que se sustentaba con su exhibición lo que el técnico pregonaba con su declaración. No nos importa ganar y la tocaban para acá, para allá, para atrás. Fue muy llamativo lo que pasó con España. En 120 minutos no pasó por encima de Marruecos ni lo vulneró. No fue más que su rival. Encima ejecutó tres penales y no pudo marcar ninguno: dos por una estupenda intervención del arquero Bono y otro porque Soler le pegó bastante ajustado y lo desvió. Sarabia, Soler y Busquets, los tres penales de España. Una España que en 120 minutos y en tres tiros desde el punto penal no pudo vencer a Marruecos. No le pudo hacer un gol.

Luis Enrique saluda a sus jugadores. La derrota ya se consumó. España cayó 3-0 frente a Marruecos en los penales

Esas paradojas del destino... Bono, el arquero ídolo, el arquero héroe, ataja en el Sevilla de España y ahora se viste de antihéroe para los españoles que tendrán que verlo todos los fines de semana defender los colores del equipo que dirige el técnico argentino Jorge Sampaoli.

La primera sorpresa de la Copa del Mundo viene de la mano de un seleccionador muy extraño en sus declaraciones, en sus formas, en sus métodos. Es tan extraño Luis Enrique que los futbolistas y colaboradores estaban abrazados a un costado del campo de juego durante la tanda de penales, mientras él estaba sentado en el banco de suplentes.

Marruecos dio la sorpresa y España es el primer gran eliminado de los octavos de final. Increíble, pero real. La Furia Roja, así se la conocía a España, pasó intrascendetemente por Qatar y lo único que le quedó rojo fue la camiseta porque de furia no tuvo nada. Fue un equipo endeble, frágil, irresoluto, poco ambicioso, poco combativo. Una España decepcionante se marcha de Qatar.

