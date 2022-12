Partidos de hoy, martes 6 de diciembre: horarios y canales TV

Partidos de hoy, martes 6 de diciembre: horarios, canales tv y resultados en vivo.

Hoy martes 6 de diciembre continúa el desarrollo del Mundial de Qatar 2022. Luego de varias semanas de espera, los cuartos de final están cerca, aunque antes queda conocer las últimas selecciones que logren su cupo a esta etapa, el cual se disputará entre Marruecos y España, además de Portugal y Suiza.

Con los cruces confirmados entre Croacia y Brasil, Argentina y los Países Bajos e Inglaterra y Francia, resta por saber los dos equipos que competirán y darán el todo por el todo para llegar para meterse entre los ochos mejores de la Copa del Mundo.

Bajo esa premisa, el enfrentamiento que abrirá la jornada será el que protagonicen Marruecos y España. El conjunto africano es una de las sorpresas de esta cita mundialista, pues a pesar de que empató sin goles en su debut ante Croacia en el grupo F, se pudo recomponer en sus siguientes duelos con resultados que los metieron a los octavos de final: triunfos sorpresivos ante Bélgica (2-0) y contra Canadá (2-1). De esta manera, quedó en la primera casilla tras haber sumado siete puntos, dos más que los croatas, dejando fuera a belgas y canadienses.

España es una de las favoritas para ganar el Mundial de Qatar 2022. (REUTERS)

En tanto, los dirigidos por Luis Enrique empezaron dando un golpe categórico en su primer partido del grupo E, ya que golearon por un contundente 7-0 a Costa Rica en una exhibición de fútbol total. Sin embargo, consiguieron su boleto a la siguiente etapa a través de resultados ajustados y marcadores de otros partidos que jugaron a su favor: empataron 1-1 con Alemania y cayeron derrotados por los japoneses por 2-1. Al mismo tiempo, los españoles aprovecharon la derrota de los alemanes ante los asiáticos en el debut para meterse en los octavos de final como segundos con cuatro puntos, dos menos que los ‘nipones’, que terminaron su participación tras perder con Croacia en penales.

Por otro lado, la selección de Portugal se medirá ante Suiza. Al principio no tuvo complicaciones, ya que se impuso en sus primeros dos partidos ante Ghana (3-2 y Uruguay (2-0). No obstante, quedaba conocer si clasificaba a la próxima etapa como primero o segundo del grupo H, hasta que la caída que el equipo de Cristiano Ronaldo sufrió ante Corea del Sur, sumado a los resultados de Uruguay, le otorgó el pase como líder con seis puntos. Los coreanos también accedieron con sus cuatro unidades, los mismos que los ‘charrúas’, pero con mejor diferencia de goles, aunque cayeron ante Brasil en la última ronda y fueron eliminados.

Cristiano Ronaldo solo tiene un gol en el Mundial de Qatar 2022 y tratará de estirar sus cifras ante Suiza. (REUTERS)

Finalmente, los suizos comenzaron con una victoria ante Camerún por la mínima diferencia, aunque la caída ante Brasil dificultó sus aspiraciones de los octavos de final. Empero, el triunfo ante Serbia en la última fecha les permitió acceder como segundos con seis puntos.

Partidos del Mundial Qatar 2022

Marruecos vs España

- Argentina: 12:00 horas / TyC Sports, DirecTV Sports

- Perú: 10:00 horas / DirecTV Sports, Latina TV

- Colombia: 10:00 horas / DirecTV Sports, Caracol TV, RCN Televisión

- México (CDMX): 9:00 horas / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ViX, Azteca Deportes, Televisa

- Estados Unidos (Washington): 10:00 horas / FOX Network, Telemundo Deportes, fuboTV

Portugal vs Suiza

- Argentina: 16:00 horas / TyC Sports, DIRECTV Sports

- Perú: 14:00 horas / DIRECTV Sports, Latina TV

- Colombia: 14:00 horas / DIRECTV Sports, Caracol TV, RCN Televisión

- México (CDMX): 13:00 horas / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, TUDN, Azteca Deportes, ViX

- Estados Unidos (Washington): 14:00 horas / FOX Network, Telemundo Deportes, Peacock

