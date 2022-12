Los orientadores son las otras estrellas del Mundial con su latiguillo: “Metro, this way”

Con su frase "Metro, this way" se ganaron el cariño de todos los aficionados

En Qatar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Kylian Mbappé son las principales estrellas dentro del campo de juego. Pero fuera del césped hay otras que no necesitan marcar goles, tirar caños y lujos para ser amados por todos en el país anfitrión de la Copa del Mundo. Son los orientadores del metro, que casi sin querer se convirtieron en furor y en los personajes que los turistas más recordarán de las calles de Qatar.

“Metro, this way” (“Metro, por aquí”). Con esa simple frase desde un megáfono, y señalando con el dedo índice de las típicas manos gigantes de béisbol, indican a los pasajeros qué camino tomar para llegar a las estaciones de metro. Ya dentro del mismo, otros los conducen a las plataformas e intentan distribuirlos para que no se amontonen en pocos vagones. También los guían para salir de los trenes subterráneos a la calle. Cada 20 o 30 metros hay un orientador vestido de celeste, por lo que es prácticamente imposible perderse en el metro de Qatar.

Dentro del metro, los orientadores también indican qué salida tomar para llegar a los estadios

Los días de partido, en las estaciones cercanas a los estadios, son cuando más trabajo tienen. Por eso suele haber mayor cantidad y acompañan la mano gigante con palos luminosos a lo Star Wars para poder ser vistos fácilmente desde la distancia.

Si dijeran únicamente “metro, this way” seguramente ya estarían cumpliendo con su trabajo. Pero para divertir a los pasajeros (y también, por qué no, para divertirse ellos mismos) los más extrovertidos se animan a ensayar coreografías en conjunto y cantar su frase de cabecera con melodías pegadizas. A menos de tres semanas de la Navidad, y pese a estar en un país musulmán, algunos orientadores repiten “metro, this way” con la melodía de Jingle Bells. Otros, más a tono con el Mundial, arman un show aparte cantando “olé, olé, olé, olé, metro, this way”. Siempre con una sonrisa y sin dejar de cumplir con su trabajo. “Solo queremos que la gente pase un buen rato”, dice con humildad uno de ellos a la salida de la estación West Bay.

El boca en boca entre los turistas y los videos en las redes sociales logran que algunos orientadores se hagan más conocidos que otros. Tal es el caso de Abubakar Abbas, el “Metro Man” nacido en Kenia que se hizo famoso por sumar al público a la hora de dar indicaciones. Su popularidad lo llevó a ser invitado al partido entre Inglaterra y Estados Unidos por la primera ronda. Hay quienes incluso van especialmente a la estación de Souq Waqif para tomarse una foto con él.

“Los amo, son unos genios. Hacen que viajar en metro sea una experiencia divertida”, dice Nicolás, un turista argentino que, como casi todos aquí, vino por el Mundial pero asegura que se llevará también “el recuerdo de los orientadores”.

“Estoy pensando en hacerme una camiseta que diga ‘metro this way’”, cuenta entre risas María, una ecuatoriana que afirma que apenas llegó a Qatar se sentía un poco saturada de escuchar la frase en todos lados, pero que al final le terminó tomando cariño.

“Messi, Harry Kane y los orientadores. Las estrellas de Qatar”, cierra un inglés feliz por la clasificación a cuartos de final de su selección.

