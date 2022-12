Polémica en el hostil recibimiento al Tata Martino en México: acusan a un ayudante de abofetear a un aficionado

Norberto Scopini, ayudante del técnico argentino, reaccionó a las críticas que le hacían a Martino

Gerardo Martino aterrizó la mañana del domingo 4 de diciembre en la ciudad de México. Lo hizo después de haber renunciado como técnico de la selección. Lo hizo después de haber conducido al combinado mexicano en el Mundial de Qatar 2022. Lo hizo después de firmar una de sus peores actuaciones mundialistas al quedar afuera en la fase de grupos, algo que no había sucedido desde Argentina 1978, tras finalizar la competencia en la posición número 22 de las 32 selecciones participantes. El recibimiento se presagiaba hostil y así fue.

Caminó por el aeropuerto rodeado de cámaras de televisión, de cámaras de fotos, de periodistas, de camarógrafos, de fotógrafos, de curiosos. Recibió un baño de insultos, quejas, reclamos, frases hirientes. Lo señalaron como la imagen del fracaso de México en la Copa del Mundo. Él mismo también había asumido esa posición en la rueda de prensa posterior al duelo contra Arabia Saudita en el Estadio Lusail: “Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo. Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato con la Federación Mexicana de Futbol terminó cuando el árbitro terminó el partido”.

En cambio, no se pronunció en el aeropuerto mientras la marea de medios de comunicación y gente exigiendo respuestas acompañaba su recorrido hasta la salida. El técnico argentino apeló al silencio y el gesto adusto. Se paseó con un semblante serio ante las cámaras y el hostigamiento de los hinchas que le decían “profesor, la afición quiere respuestas”, como una de los reclamos más suaves. “Da la cara, Tata”, dijo uno. “Tanto que se te dijo, basura”, gritó otro. “Te aferraste a Funes Mori, te aferraste”, expresó quien criticó al director técnico por incluir al futbolista argentino nacido en Mendoza y nacionalizado mexicano, además de no haber convocado a Diego Laínez y Santiago Giménez. “Solo fuiste a robar, Tata”, criticó otro. Las ofensas subían de tono y el ambiente se tensaba.

Integrantes de la selección mexicana que participó en el Mundial de Qatar, liderados por Gerardo Martino, regresó a la capital del país luego de quedar eliminada durante la fase de grupos (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

En la escalada hostil, se metió uno de sus ayudantes, menos tolerante que el propio Martino. “¿Cuántas fotos le van a sacar?”, preguntó ofuscado Sergio Giovagnoli mientras intentaba abrirse paso entre la multitud. Pero la intervención del ex arquero Norberto Scoponi fue la más polémica. Mientras un hombre le gritaba al ex técnico del Barcelona “te equivocaste por no llamar al Chícharo, ahí están las consecuencias” en alusión a la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández en la nómina mundialista, Scoponi le respondió: “No digas boludeces”.

El ayudante de Martino se había quedado al margen de la muchedumbre. Al escuchar estas acusaciones, actuó. Además de criticarlo, le dio un par de cachetazos delicados, suaves, sin ejercer fuerza en el contacto. “Me estás golpeando”, le recriminó Juan Carlos Romero Ávila, quien después habló ante los medios locales. “Sí, te estoy golpeando. No te pongas a llorar, pavote”, respondió Scoponi. Ante las cámaras que filmaban el incidente, el mexicano insistía con que el asistente lo estaba golpeando. “Yo ni siquiera venía a recibir a la Selección, sino a una abogada con la que íbamos a hacer unas entrevistas. Pero debemos poner alto a todo tipo de violencia y más, de la manera en la que ocurrió y ni siquiera viniendo de ninguna persona. Yo únicamente le decía a Martino lo que la mayoría de mexicanos dice, que coinciden en decir que se apegó a no llamar a Chicharito, pero sin ninguna palabra obscena: en cambio sí recibió violencia física”, aseguró Romero Ávila, de profesión abogado.

México quedó afuera del Mundial luego de empatar 0 a 0 contra Polonia, caer 2 a 0 ante Argentina y superar 2 a 1 a Arabia Saudita. Sumó cuatro puntos y estuvo a un gol de igualar la línea de Polonia, el segundo clasificado del grupo C. Si bien el Tri estuvo al borde de la clasificación, la eliminación representa un rotundo fracaso considerando las aspiraciones de llegar por primera vez al quinto partido, una instancia a la que nunca escaló el equipo mexicano.

"Da la cara, Tata", le gritaron los aficionados al técnico saliente de la selección mexicana (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos -aceptó Martino en conferencia de prensa-. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, explicó el técnico que había asumido el cargo el 7 de enero de 2019 y se va después de 1423 días, 42 victorias, doce empates y doce derrotas.

Las críticas a Martino salpican al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, y a su gestión que también cuestiona la situación actual del fútbol mexicano y que atañe el crecimiento del fútbol estadounidense. Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul e integrante de la Junta de Dueños, advirtió que no se ratificó la continuidad de Yon de Luisa y contó cómo le gustaría que sea el próximo técnico del Tricolor: “El perfil que todos buscamos es un equipo bien estructurado y el entrenador que sea mexicano, es lo que se está buscando”.

