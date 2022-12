La furia de un periodista brasileño por los halagos a Messi tras la victoria de Argentina ante Australia: “No vi nada importante”

Lionel Messi fue la gran figura de Argentina en el triunfo ante Australia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022

Lionel Messi encamina a la selección argentina hacia su sueño mundialista. La Pulga fue determinante con un gol, el que abrió el partido ante Australia, y una actuación sobresaliente, aun con 35 años.

Este rendimiento de la Albiceleste despertó elogios de propios y extraños, como fue el caso de varios aficionados brasileños que tienen devoción por Messi. Por supuesto, no todos, ya que un periodista del canal SBT estalló de furia por los halagos a Leo.

“La euforia con la selección de la Argentina fue una cosa surrealista. Parecía que estaba viviendo en Buenos Aires”, fue la protesta de Benjamin Back, quien añadió: “Ese babeo no lo entiendo”.

Si bien Benjamin reconoce que admira a Messi y que hincha por él, afirmó que nunca desearía que Argentina gane el Mundial: “Ese babeo con Argentina no lo entiendo. Esa selección es Messi. Soy fanático de Messi, él es un genio, uno de los mayores de la historia. Hincho por él, pero no por la selección argentina. Yo no quiero ver a la Argentina campeona por causa de Messi”.

Sobre cómo se vivió en su país el encuentro de los octavos de final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Australia, dijo que “parecía que estaba viviendo en Buenos Aires”. En este punto, utilizó el término en portugués “babação de ovo”, que podría traducirse como “chupa medias”.

Benjamin Back es muy popular en el periodismo deportivo de su país y solo contando su cuenta de Twitter posee 1,2 millones de seguidores. A través de esta plataforma suele manifestar su apoyo a los rivales argentinos. “Si a gran parte de la prensa deportiva brasileña le gustara e hinchara tanto para la selección brasileña como hincha para la Argentina...”, fue otra de las fuerte frases que soltó.

En relación al partido que Argentina ganó por 2 a 1, resumió: “Dentro del campo se dio la lógica. Tanto Países Bajos como la Argentina iban a ganar. Tanto los Estados Unidos como Australia lucharían para no descender en el Brasileirao. Todo bien, Australia dio un sofocón, un tipo se perdió el gol al final. Es verdad. Luchó y luchó, pero técnicamente es muy débil”.

Para terminar, Benjamin Back aseguró que “la selección argentina no es tan fuerte” y que tiene jugadores débiles como Otamendi. “Lautaro Martínez se pierde un gol hecho. No vi nada importante”, cerró.

