Uruguay se va del Mundial por jugar a no perder, no por un error del árbitro

Columna martín liberman

(Desde Qatar) Día de locos en el cierre de los grupos de la Copa del Mundo. Hubo resultados y momentos inesperados, fue un día muy emocionante, apasionante, sobre todo para los neutrales.

Uruguay se va del Mundial enojado con el VAR y con la bronca de ya no ser El seleccionado de Diego Alonso tuvo un juego mezquino en el primer partido contra Corea, pero ante Ghana mostró su mejor cara y se siente perjudicada por el arbitraje VER NOTA

En primer turno, Portugal y Corea del Sur por un lado; Uruguay y Ghana por el otro. Uruguay con toda la responsabilidad consigo: debía ganar para poder seguir en el Mundial. Creo que muy pocos tuvimos en cuenta, y quiero incluirme en ese grupo, que a Uruguay no solo le alcanzaba con ganar, porque no manejábamos como alternativa que Corea venza a Portugal.

El conjunto portugués salió a jugar con un equipo alternativo, eso le dio más chances a los surcoreanos. Pero nunca pensamos en que iba a ganar. Incluso habíamos cerrado diciendo que Uruguay dependía de sí mismo y si vencía a Ghana, seguiría adelante. Y Uruguay derrotó a Ghana, lo redujo a la mínima expresión. Jugó como debía jugar. Tuvo un momento de sofocón, con un penal en contra, muy mal ejecutado y que Sergio Rochet lo resolvió, y a partir de allí, los uruguayos sacaron a relucir lo que tenían adentro.

“¡Chau!” y “Se terminó el sueño”: así reflejaron los diarios uruguayos la eliminación del Mundial de Qatar El combinado de Diego Alonso no pudo acceder a octavos de final y se despidió prematuramente pese a su triunfo ante Ghana VER NOTA

El técnico hoy se animó a patear el tablero, se animó a poner a jugadores que tenían que ser titulares. Arrancó el partido con Giorgian De Arrascaeta y lo puso también a Luis Suárez, que estuvo en un altísimo nivel. Estos dos fueron claramente las figuras del conjunto uruguayo que a partir del penal en contra construyó una muy buena actuación, terminó el primer tiempo con un 2-0 inapelable. Hasta ese momento, había empate en el encuentro entre Portugal y Corea. Y con la igualdad Uruguay estaba cómodo.

De repente la cámara muestra la imagen de Luis Suárez agobiado en el banco de los suplentes. El técnico Alonso creyó que la historia estaba definida, sacó a De Arrascaeta y a Suárez, pero la cámara lo muestra a Suárez sufriendo en el banco de los suplentes porque se entera que en la otra cancha Corea del Sur pasa a ganar su partido. Hacen cuentas y advierten que si no marcan un gol más se quedan afuera.

“Preguntale a Alonso”: fuertes mensajes de las figuras de Uruguay tras la derrota ante Portugal en el Mundial Edinson Cavani, Luis Suárez, Josema Giménez, Sebastián Coates y Maxi Gómez expusieron su mirada sobre las distintas caras que mostró Uruguay en la derrota ante Portugal, que comprometió la clasificación del equipo a octavos de final del Mundial Qatar 2022 VER NOTA

El árbitro adiciona ocho minutos y hay un claro penal contra Edinson Cavani que el árbitro alemán pasó por alto y Uruguay terminó yéndose de la Copa del Mundo. Uruguay no se va por el error del árbitro ni por la victoria coreana, se va por impericia propia en los dos primeros partidos que jugó a no perder y jugó el tercero a ganar. Esa fue la diferencia, tenía con qué salir a ganar y eligió en los primeros dos salir a no perder. Por eso marchó rápido de la Copa del Mundo

Una Copa del Mundo muy extraña, con Australia, con Corea, con Japón, Estados Unidos, Polonia, Marruecos en octavos de final y con casi todos los equipos, a excepción de Inglaterra, perdiendo al menos un partido, incluyendo Francia, Brasil, Argentina. Todos la han pasado mal, menos Inglaterra. Han visto los entrenadores que cuando hacen cambios, cuando creen que pueden levantar el pie del acelerador, sus equipos alternativos han visto la lona. De cara al futuro es muy importante saber con quiénes realmente cuentan y con quienes no.

Ahora se viene la verdad, a partir de octavos. Y la Argentina, que parece muy bien posicionada de cara a lo que viene, se medirá frente a Australia, que es una de las sorpresas.

Seguir leyendo: